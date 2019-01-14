Son Dakika Haberleri: Göçük Altında Kalan Müteahhit Öldü

Göçük Altında Kalan Müteahhit Öldü

15 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde su kanallarının döşendiği alanda inceleme yaparken göçük altında kalan müteahhit hayatını kaybetti.

Göçük Altında Kalan Müteahhit Öldü, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde su kanallarının döşendiği alanda inceleme yaparken göçük altında kalan müteahhit hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçesi Beylik Mahallesi mevkiinde saat 15. 00 sularında su kanallarının döşendiği alanda inceleme yapan müteahhit Mahsun Ceba, toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında çıkarılarak kalp masajı yapılan müteahhit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:29 Kaynak: İHA

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