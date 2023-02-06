Afyonkarahisar'da göçük altında olduğunu iddia eden şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da göçük altında olduğunu iddia eden şüpheli gözaltına alındı

06.02.2023 21:14
Afyonkarahisar'da göçük altında olduğunu iddia eden şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da, sosyal medya üzerinden göçük altında olduğunu iddia edip doğru olmayan paylaşımlar yapan şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar'da, sosyal medya üzerinden göçük altında olduğunu iddia edip doğru olmayan paylaşımlar yapan şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen deprem sonrası doğru olmayan paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcısı İ.Ö'yü gözaltına aldı.

Paylaşımlarında deprem bölgesinde olduğunu ve göçük altında kaldığını iddia eden şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Siber Suçlarla Mücadele, Cumhuriyet Başsavcılığı, Karahisar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da göçük altında olduğunu iddia eden şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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