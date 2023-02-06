Paylaşımlarında deprem bölgesinde olduğunu ve göçük altında kaldığını iddia eden şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen deprem sonrası doğru olmayan paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcısı İ.Ö'yü gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Cumhuriyet Başsavcılığı, Karahisar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Afyonkarahisar'da göçük altında olduğunu iddia eden şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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