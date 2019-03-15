Son Dakika Haberleri: Göçük Altındaki Çalışmalarda Enkaz Altında Kalan İki Kişiden Birine Ulaşıldı

Göçük Altındaki Çalışmalarda Enkaz Altında Kalan İki Kişiden Birine Ulaşıldı

1 saat önce

Göçük altındaki çalışmalarda enkaz altında kalan iki kişiden birine ulaşıldıİZMİR(İHA)- İzmir'in Konak ilçesinde, yapımı devam eden metro vagonu yer altı park alanının inşaatında meydana gelen göçüğün ardından, enkaz altında kalan iki kişiden birine ulaşıldı.

Göçük altındaki çalışmalarda enkaz altında kalan iki kişiden birine ulaşıldı

İZMİR(İHA)- İzmir'in Konak ilçesinde, yapımı devam eden metro vagonu yer altı park alanının inşaatında meydana gelen göçüğün ardından, enkaz altında kalan iki kişiden birine ulaşıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre ekipler, yağmur altında ulaştıkları bir kişiyi çıkarmaya çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:51 Kaynak: İHA

Konak, İzmir, 3. Sayfa
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