Göçük Altındaki İşçileri Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
1 saat önce
İzmir'de metro vagonları için yapılan yer altı otopark alanının inşaatında meydana gelen göçüğün altında kalan 2 gece bekçisini kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İzmir
'de metro vagonları için yapılan yer altı otopark alanının inşaatında meydana gelen göçüğün altında kalan 2 gece bekçisini kurtarma çalışmaları devam ediyor. Konak
ilçesi Halkapınar
Spor Salonu önünde yapımı devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesine ait metro vagonu yer altı otopark alanının inşaatında, sabaha karşı göçük olduğu bilgisi üzerine, yüklenici firma ve belediye yetkilileri olay yerine geldi. Göçüğün fark edilmesiyle çok sayıda ambulans, aks ve AFAD
ekipleri de olay yerine intikal etti. Sabah
saatlerinde başlayan kurtarma çalışmaları devam ederken, göçük alanında patlayan kanalizasyon borusu ve kayma riskine karşı ilk olarak önlemler alındı. Göçüğün yayılma durumuna karşı kepçe ve kamyonlarla alana hafriyat dolgusu yapıldı.
GECE DE DEVAM EDECEK
Suyun akışının başka bir yöne yönlendirilmesinin yanı sıra göçük alanındaki inşaat demirleri vinçle alandan kaldırılıyor. Demirlerin kaldırılmasının ardından ekipler, toprağı kazarak işçilere ulaşmaya çalışacak. Çalışmaların gece saatlerinde de devam edeceği öğrenildi. Öte yandan göçük altında kalanların yakınları da bekleyişini sürdürürken, Kızılay
da alanda ikram araçları kurdu.
(Halil Karahan - Mihrap Düzöz/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:36 Kaynak: İHA
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