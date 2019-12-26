Göçük altındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Göçük altındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı

6 saat önce

Şırnak'ın Cudi Dağı Üçkiraz mevkinde bulunan kömür ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan işçinin cansız bedenine 34 saat sonra ulaşıldı.

Göçük altındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı, System.String[]

Şırnak'ın Cudi Dağı Üçkiraz mevkinde bulunan kömür ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan işçinin cansız bedenine 34 saat sonra ulaşıldı.


Şırnak'ın Cudi Dağı eteklerinde özel bir şirkete ait kömür ocağında 24 Aralık saat 16.30 sıralarında göçük meydana geldi. Göçükte bir işçinin mahsur kaldığı bilginin alınması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 34 saat süren çalışmasının ardından göçük altında kalan işçi Hasan İnal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Evli ve iki çocuk babası olan İnal'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.


Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - ŞIRNAK

Şırnak, Cudi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:34 Kaynak: İHA
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