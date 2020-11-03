Göçük altındaki Nerrin Erakman için umutlu bekleyiş sürüyor - Son Dakika

İZMİR'de gerçekleşen 6,6 şiddetindeki depremde yıkılan Barış Sitesi'nin enkazı altında kalan Nerrin Erakman için umutlu bekleyiş sürüyor.

Depremde hasar görerek 3 bloğu yıkılan Barış Sitesi'nde, arama çalışmaları devam ediyor. Cuma gününden itibaren 11 kişinin kaldığı tespit edilen enkazdan, 2 kişi sağ çıkarılmıştı. Çalışmalarda, 7 kişinin cesedine ulaşılan göçükte, deprem sırasında C Blok birinci katta oturan 58 yaşındaki Nerrin Erakman'a ise hala ulaşılamadı. Depremin ardından 98'inci saatte, arama kurtarma ekipleri tarafından Nerrin Erakman'ı arama çalışmaları devam ediyor. Erakman'ın ailesi ise Barış Sitesi'nde kurulan çadırlarda kalarak, yakınının enkazdan sağ çıkabilmesi için dua ediyor. Nerrin Erakman için umutlu bekleyiş sürüyor.