Göçük Altından Çıkarılan Havva, Hastaneye Getirildi
50 dakika önce
Kartal'da çöken binanın enkazından kurtarılan Azra Havva Tekgöz isimli çocuk, tedavi edilmek üzere hastaneye getirildi.
Kartal
'da çöken binanın enkazından kurtarılan Azra Havva Tekgöz isimli çocuk, tedavi edilmek üzere hastaneye getirildi.
Kartal'da binanın çökmesinden yaklaşık 20 saat sonra göçükten sağ çıkarılan Azra Havva Tekgöz isimli küçük kız, göçük altından çıkarıldıktan kısa süre sonra hastaneye getirildi. Küçük kız hastanede tedavi altına alındı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:48 Kaynak: İHA
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