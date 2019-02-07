Son Dakika Haberleri: Göçük Altından Çıkarılan Havva, Hastaneye Getirildi

Göçük Altından Çıkarılan Havva, Hastaneye Getirildi

50 dakika önce

Kartal'da çöken binanın enkazından kurtarılan Azra Havva Tekgöz isimli çocuk, tedavi edilmek üzere hastaneye getirildi.

Göçük Altından Çıkarılan Havva, Hastaneye Getirildi, System.String[]
Kartal'da çöken binanın enkazından kurtarılan Azra Havva Tekgöz isimli çocuk, tedavi edilmek üzere hastaneye getirildi.

Kartal'da binanın çökmesinden yaklaşık 20 saat sonra göçükten sağ çıkarılan Azra Havva Tekgöz isimli küçük kız, göçük altından çıkarıldıktan kısa süre sonra hastaneye getirildi. Küçük kız hastanede tedavi altına alındı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:48 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul Valisi'nin "İletişim Kurduk" Dediği Havva, 19 Saat Sonra Kurtarıldı Trafik Cezasına Kızan Sürücü, Motosikletini Parçaladı

Son Dakika! Bakan Kurum: Göçük Altından Sesler Alıyoruz Şule Çet Davasında Bardak Detayı! Çelişkili İfadeler Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 12:38:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göçük Altından Çıkarılan Havva, Hastaneye Getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]