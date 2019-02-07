Son Dakika Haberleri: Göçük Altından Çıkarılan Havva, Hastaneye Getirildi

Göçük Altından Çıkarılan Havva, Hastaneye Getirildi

48 dakika önce

Göçük altından çıkarılan Havva, hastaneye getirildiİSTANBUL - Kartal'da çöken binanın enkazından kurtarılan Azra Havva Tekgöz isimli küçük kız, tedavi edilmek üzere hastaneye getirildi.

Göçük altından çıkarılan Havva, hastaneye getirildi

İSTANBUL - Kartal'da çöken binanın enkazından kurtarılan Azra Havva Tekgöz isimli küçük kız, tedavi edilmek üzere hastaneye getirildi.
Kartal'da binanın çökmesinden yaklaşık 20 saat sonra göçükten sağ halde çıkarılan Azra Havva Tekgöz isimli küçük kız, göçük altından çıkarıldıktan kısa süre sonra hastaneye getirildi. Küçük kız hastanede tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:22 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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