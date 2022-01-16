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GÖÇÜK ALTINDAN ÇIKARILAN İTFAİYE ERLERİ: KEŞKE İŞÇİ ARKADAŞIMIZI DA ÇIKARABİLSEYDİK - Son Dakika

GÖÇÜK ALTINDAN ÇIKARILAN İTFAİYE ERLERİ: KEŞKE İŞÇİ ARKADAŞIMIZI DA ÇIKARABİLSEYDİK

16.01.2022 17:26

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi Ahmet Çolak'ı (21) kurtarmak için gelen ancak toprak altında kalan 3 itfaiye erinden Namık Çetintaş, "Keşke işçi arkadaşımıza da çıkarabilseydik" dedi.

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi Ahmet Çolak'ı (21) kurtarmak için gelen ancak toprak altında kalan 3 itfaiye erinden Namık Çetintaş, "Keşke işçi arkadaşımıza da çıkarabilseydik" dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ise "Arkadaşlarımız cansiparane çalışarak kendi canlarını da ortaya koydular. Keşke olay bu şekilde yaşanmasaydı" diye konuştu.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin yapımı süren 6'ncı etabındaki kanalizasyon altyapısı sırasında, dün saat 16.45 sıralarında göçük meydana geldi. İşçilerden Ahmet Çolak, kanalizasyon borularının döşendiği yaklaşık 5 metre derinliğindeki dolgu alanında toprak altında kaldı. Manisa OSB yetkilileri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erlerinden Halil İbrahim Kaçan (28), Burak Arga (32) ve Namık Çetintaş (30), boynuna kadar toprak altında olan Çolak'ı kurtarmak için dolgu alanına girdi. Diğer işçilerin de dolgu alanına gelmesiyle alanda ikinci bir çökme meydana geldi. Çolak'ı kurtarmak isteyen 3 itfaiye eri de toprak altında kaldı. Meslektaşları, beline kadar toprak altında kalan 3 itfaiye erini toprak altından güçlükle kurtardı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 itfaiye eri sağlık ekiplerince Manisa'daki çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Toprak altındaki işçi Çolak'ın kurtarılması için başlatılan çalışmalar 3,5 saat sürdü. Cansız bedenine ulaşılan Çolak, yapılan otopsinin ardından memleketi Van'ın Muradiye ilçesine gönderildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görevli 3 itfaiye eri hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Toprak altında kalan 3 itfaiye eri o anları anlattı.

'2'NCİ BİR GÖÇÜK OLUŞTU'

İtfaiye erlerinden Burak Arga (32), "Zor bir durumdu. Olay yerine ilk vardığımızda, vatandaşı kurtarmak için yoğun çaba sarf ettik. Gerekli önlemleri aldık ancak işçilerin göçüğün yakınına gelmesiyle, 2'nci bir göçük oluştu. Bu sefer arkadaşlarımla birlikte göçük altında kaldık. Sağ ayağım diz üstüne kadar, toprak altındaydı ve ayağımı hissetmiyordum. Diğer arkadaşlarımın yardımıyla, topraktan çıktım. O an ayağımı hissetmiyordum. Hastaneye kaldırıldım. Tedaviyle birlikte daha iyiyim. Kendimi gayet iyi hissediyorum" dedi.

'VATANDAŞLAR UYARILARI DİKKATE ALMADI, TEDBİRSİZ DAVRANDILAR'

Bir diğer itfaiye eri Halil İbrahim Kaçan (28) "Olay yerine vardığımızda vatandaşımız göçük altındaydı. Toprak altında kalmıştı. Çevre güvenliğini sağladıktan sonra, kalaslarla toprağı güçlendirme çalışması yaptık. Müdahale sırasında vatandaşlarımızın da uyarıları dikkate almaması ve tedbirsizliğiyle 2'nci bir göçük oluştu. Sol ayağım toprağın altında kaldı. Kendi çabamla kendimi kurtardıktan sonra, toprak altında kalan diğer arkadaşlarıma yardım ettim. Ayağımda ağrı vardı, yukarı çıktığımda ise başım döndü. Sağlıkçı arkadaşlar müdahale etti. Hastaneye götürüldüm. Taburcu oldum. Ağrı var ama onun da geçeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'KEŞKE İŞÇİ ARKADAŞIMIZI DA ÇIKARABİLSEYDİK'

Toprak altında kalan işçiye ulaşmak için çalışma yaparken bu olayın yaşandığını ifade eden itfaiye eri Namık Çetintaş (30) ise "İkinci bir göçük meydana geldi. O sırada Halil İbrahim Kaçan arkadaşımız 'kaçın toprak geliyor' dedi. O sırada kaçtık ama belime kadar toprakta kaldım. Zor oldu ama çıktık. Keşke işçi arkadaşımızı da çıkarabilseydik. Biz itfaiyeciyiz, eğitimini alıyoruz. Vatandaşlar bilinçli olmadığı için maalesef böyle kötü bir olayla karşılaştık. Şu an durumum biraz daha iyi. Bir sıkıntımız yok" dedi.

'CAN SİPERHANE ÇALIŞARAK KENDİ CANLARINI DA ORTAYA KOYDULAR'

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da "Dün, Manisa Organize Sanayi Bölgesi 6'ncı kısmında alt yapı çalışmaları sırasında göçük oluştuğuna dair ihbar geldi. Ekiplerimiz olay yerine çıkış yaptı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındıktan sonra yapılan planlama doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. Bu sırada çalışmaları yaparken, arkadaşlarımız kahramanca bir an önce göçük altındaki vatandaşı çıkarmak için çalışmaya başladı. Sağlık çalışanı arkadaşlarımız toprak altında fenalaşan vatandaşa serum bağlayacağı sırada, arkadaşlarını o şekilde gören iş arkadaşları can havliyle şeridi aşarak 2'nci bir göçüğe neden oldu. O sırada bizim arkadaşlarımız da dizlerine kadar toprak altında kaldılar. Büyük bir titizlikle hem arkadaşlarımızı hem de vatandaşı çıkarma çalışmalarımızı sürdürdük. İtfaiyeci arkadaşlarımız hastaneye sevk oldu. Kırık yok. Ayaklarında ezilmeler meydana geldi. Arkadaşlarımız cansiparane çalışarak kendi canlarını da ortaya koydular. Keşke olaylar bu şekilde yaşanmasaydı. Hayatını kaybeden arkadaşımızın ailesine Allah sabırlar versin, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

GÖÇÜK ALTINDAN ÇIKARILAN İTFAİYE ERLERİ: KEŞKE İŞÇİ ARKADAŞIMIZI DA ÇIKARABİLSEYDİK
GÖÇÜK ALTINDAN ÇIKARILAN İTFAİYE ERLERİ: KEŞKE İŞÇİ ARKADAŞIMIZI DA ÇIKARABİLSEYDİK
GÖÇÜK ALTINDAN ÇIKARILAN İTFAİYE ERLERİ: KEŞKE İŞÇİ ARKADAŞIMIZI DA ÇIKARABİLSEYDİK
GÖÇÜK ALTINDAN ÇIKARILAN İTFAİYE ERLERİ: KEŞKE İŞÇİ ARKADAŞIMIZI DA ÇIKARABİLSEYDİK
GÖÇÜK ALTINDAN ÇIKARILAN İTFAİYE ERLERİ: KEŞKE İŞÇİ ARKADAŞIMIZI DA ÇIKARABİLSEYDİK
GÖÇÜK ALTINDAN ÇIKARILAN İTFAİYE ERLERİ: KEŞKE İŞÇİ ARKADAŞIMIZI DA ÇIKARABİLSEYDİK
GÖÇÜK ALTINDAN ÇIKARILAN İTFAİYE ERLERİ: KEŞKE İŞÇİ ARKADAŞIMIZI DA ÇIKARABİLSEYDİK

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Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Manisa, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÖÇÜK ALTINDAN ÇIKARILAN İTFAİYE ERLERİ: KEŞKE İŞÇİ ARKADAŞIMIZI DA ÇIKARABİLSEYDİK - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÖÇÜK ALTINDAN ÇIKARILAN İTFAİYE ERLERİ: KEŞKE İŞÇİ ARKADAŞIMIZI DA ÇIKARABİLSEYDİK - Son Dakika
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