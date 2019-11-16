Göçük altından çıkarılan mühendisin cenazesi yarın defnedilecek

Enkazdan 33 saat sonra kurtarılan Mühendis Küçükcan, hastaneye ölü olarak geldi

GAZİANTEP - Gaziantep'te cami inşaatının iskelesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan ve 33 saatlik çalışmayla kurtarılan İnşaat Mühendisi Korkut Küçükcan'ın cenazesi yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Mühendis Küçükcan'ın hastaneye ölü olarak geldiği bildirildi.

Gaziantep'te geçen Perşembe günü saat 15.00 sularında yapımı süren Akkent Cami'de meydana gelen göçükte tonlarca kalasın altında kalan 2 çocuk babası İnşaat Mühendisi Korkut Küçükcan'ı 33 saatlik çalışma sonrası enkaz altından gece yarısında çıkarıldı. Enkaz altından çıkarıldıktan sonra sedyeyle ambulansa taşınan Küçükcan'ın Gaziantep Üniversitesi Hastanesi acil servisinde yapılan kontrollerde hayatının kaybettiği belirlendi. Hastaneye ölü olarak geldiği belirtilen Küçükcan'ın yakınları ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı.

Ölümünün üzerinden belirli bir süre geçtiği değerlendirilen Küçükcan'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından mezarlık morguna konuldu. 33 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucu ulaşılan Küçükcan'ın cenazesi, yarın öğle namazı müteakip Şireci Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlanacak. Küçükcan'ın kesin ölüm saati yapılan otopsiyle belirleneceği bildirildi.

750 personel Küçükcan'ın bulunması için görev aldı

Akkent Cami inşaatının iskelesinin çökmesiyle enkaz altında kalan Korkut Küçükcan'ın bulunması için AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri hemen harekete geçmişti. 750 kişi 3 vardiya halinde arama kurtarma çalışmalarına katılarak Küçükcan'ın bulunması için yoğun çaba sarf etmişti. Dün akşam saatlerinde de gönüllü kişiler, arama kurtarma çalışmalarına katılmış ve çalışmalar hızlanmıştı. İskele ve inşaat ustalarının katıldığı çalışmalar sonucunda Küçükcan'a 33 saat sonra ulaşıldı.

Teknolojiden yararlanıldı

33 saat boyunca aralıksız süren arama çalışmalarında teknolojinin tüm imkanları da kullanıldı. Küçükcan'ın telefon sinyalinden teknik çalışmalar yapılırken, AFAD tarafından enkazda kullanılan küçük kameralar sarkıtılarak bölge taraması yapıldı. Isıya duyarlı termal kameraların da kullanıldığı çalışmalarda Küçükcan'a ulaşabilmek için yoğun şekilde çaba sarf edildi. Caminin 4 tarafından yapılan çalışmalarda arama kurtarma köpekleri de kullanıldı.

Küçükcan'ın cesedi 15 bin metreküp kalas arasından çıkarıldı

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Küçükcan'ın cansız bedeni, 15 bin metreküp kalas arasından çıkarıldı. 20 bin ton ve bin 500 kamyon ağacın arasından çıkarılan Küçükcan'ın, ilk anda yaşadığı tahmin edildi, ancak Küçükcan'ın hastanede yapılan kontrollerde ölümünün üzerinden belirli bir süre geçtiği öğrenildi. Ağaçların birbirine çivili ve sıkışmış olması arama çalışmalarını zorlaştırırken, Küçükcan'ın olmadığı düşünülen bazı yerlerde iş makineleri de kullanıldı.

İskelesi çöken cami havadan görüntülendi

İskelesinin devrilmesiyle enkaz altında kalan Korkut Küçükcan'ın ölümüne neden olan cami havadan görüntülendi. İnşaat süren cami içerisinden çıkartılan yüzlerce kalasın cami yanına bırakıldığı görülüyor. Küçükcan'a mezar olan camide savcı incelemelerde bulunurken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı. Polisin cami etrafında güvenlik önlemi sürüyor.