"GÖÇÜK DÜZELTME" DÜKKANINA CİNSEL ÜRÜN BASKINI - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'GÖÇÜK DÜZELTME' DÜKKANINA CİNSEL ÜRÜN BASKINI - Son Dakika

"GÖÇÜK DÜZELTME" DÜKKANINA CİNSEL ÜRÜN BASKINI

6 saat önce

İstanbul'da eş zamanlı 3 adrese yapılan baskınlarda cinsel performans artırıcı olarak satılan 1 milyon adet ürün ele geçirildi.

İstanbul'da eş zamanlı 3 adrese yapılan baskınlarda  cinsel performans artırıcı olarak satılan 1 milyon adet ürün ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 3 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler baskında cinsel performans artırıcı sidenafil ve benzeri etken maddeler ile cinsel performans artırıcı enerji içeceği, çikolata ve ilaç ele geçirdi.

Eş zamanlı yapılan baskınlarda toplamda 1 milyon sahte ürün ele geçirildi. Ele geçirilen cinsel performans artırıcı ürünlerin piyasa değerinin ise 4 milyon TL olduğu belirtildi. Beylikdüzü'nde bir iş merkezindeki adreste ise cinsel performans artırıcı ürünlerin bekletildiği dükkana 'Göçük düzeltme' tabelası asıldığı görüldü. Ekipler ayrıca 3 kişi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler yapılacak işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. Ele geçirilen ürünlerin ihracatı ve ithalatı ise Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmış durumda.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Göçük düzeltme tabelası

Polislerin baskın yapılan yere girmesi

Polislerin ürünleri kontrol etmesi

Ürünlerden detay


- İstanbul
Büyükçekmece, Beylikdüzü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da koronavirüs vakası var mı?" sorusuna yanıt verdi
Younes Belhanda sözleşmesinin yenilenmesini istiyor Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılacak 8,3 milyar dolarlık bütçeyi onayladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 21:12:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "GÖÇÜK DÜZELTME" DÜKKANINA CİNSEL ÜRÜN BASKINI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]