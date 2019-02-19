Son Dakika Haberleri: Göçük Faciasında Gözaltı Sayısı 3'e Çıktı

Göçük Faciasında Gözaltı Sayısı 3'e Çıktı

59 dakika önce

Göçük faciasında gözaltı sayısı 3'e çıktıMUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan bir taş ocağında meydana gelen ve 3 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli sayısı 3'e yükseldi.

Göçük faciasında gözaltı sayısı 3'e çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan bir taş ocağında meydana gelen ve 3 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli sayısı 3'e yükseldi.
Milas'ın Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiiinde bulunan taş ocağında dün saatlerinde meydana gelen göçükte 4 işçi ve 2 iş makinesi 500 ton ağırlıktaki kayanın altında kalmıştı. Tayfun Akıncı isimli işçinin hafif yaralı olarak kurtulduğu iş kazasında kamyon şoförü Şükrü Otlak ile kepçe operatörleri Engin Tutuk ve Servet Çapacıoğlu hayatlarını kaybetmişti.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının 3 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş kazasıyla ilgili olarak başlattığı soruşturma kapsamında daha şüpheliler Mustafa Ali Kömürcüoğlu ile Serkan Anar gözaltına alınmıştı hakkında yaralama kararı çıkartılan diğer şüpheli Özkan Kömürcüoğlu'nun da yakalanmasıyla soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:11 Kaynak: İHA

Milas, Muğla, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milas'taki Maden Faciasında 1 Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı Eski Ortağı ile Arkadaşını Vuran Saldırgan, Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti

Sokak Ortasında Eski Eşini Darp Eden Alkollü Adam, Linç Edilmekten Son Anda Kurtarıldı Motosikletli Sapık, Cezaevinden Çıktıktan 1 Hafta Sonra 10 Kadını Taciz Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 23:10:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göçük Faciasında Gözaltı Sayısı 3'e Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]