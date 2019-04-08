Son Dakika Haberleri: Göçük Oluşan Yerden İnsan Kemikleri Çıktı

Göçük Oluşan Yerden İnsan Kemikleri Çıktı

7 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yağış nedeniyle göçük oluşan arazide insan kemikleri ortaya çıktı.

Göçük Oluşan Yerden İnsan Kemikleri Çıktı, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yağış nedeniyle göçük oluşan arazide insan kemikleri ortaya çıktı.

İstiklal Mahallesi'nde bulunan boş bir arsada daha önce yan tarafı kazılan üç metre yüksekliğindeki toprak, yağış sonrası göçtü. Bölgede kafatası ve kemik parçaları gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kemik parçalarının ortaya çıktığı arazide inceleme yaptı. Emniyet ekiplerinin bilgilendirdiği Müze Müdürlüğü yetkilileri, eski dönemlerde Rum mezarlığı olarak kullanılan bölgenin iki yıl önce 3'üncü derece sit alanı ilan edildiğini bildirdi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Oruçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağıştan sonra arazide küçük çapta göçük meydana geldiğini belirterek, "Buradaki toprak gevşek, yağmur yağdıktan sonra kemikler ortaya çıkmış. Bu bölgede Rumlar oturuyormuş. Burası mübadelenin ardından dedelerimize iskan olarak verilen yerlerden biri. Bu bölgede daha önce de böyle kemik parçaları ortaya çıktı. Rum mezarlığı varmış burada." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:22 Kaynak: AA

Pamukkale, Denizli, Güncel
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