Son Dakika Haberleri: Göçük Yol Çalışmasının Onarımını Kaymakam Biizzat Yönetti

Göçük Yol Çalışmasının Onarımını Kaymakam Biizzat Yönetti

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kızılcaköy merkez yolu şebeke hattı geçiş noktasında, yoğun çamurun oluşması ve oluşan göçüğün tamiri, ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nun bizzat yönetimiyle tamir edildi.

Göçük Yol Çalışmasının Onarımını Kaymakam Biizzat Yönetti, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kızılcaköy merkez yolu şebeke hattı geçiş noktasında, yoğun çamurun oluşması ve oluşan göçüğün tamiri, ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nun bizzat yönetimiyle tamir edildi.

Yolun kullanımı konusunda ve araçların geliş gidişinde sıkıntıların yaşandığının tespit edilmesi üzerine İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nun talimatıyla Özel İdare ekipleri, oluşan çökme sonucu oluşan çamuru alıp, çakıl ile doldurulma işlemlerini gerçekleştirdi. Çalışmayı bizzat yerinde inceleyen ve yöneten Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Hiçbir zaman ve durumda vatandaşımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Onun için olaylara hızlı bir şekilde müdahale edip sıkınıtıyı en kısa ve en kaliteli şekilde çözme gayreti içerisindeyiz" dedi.

Okul servisleri dahil olmak üzere bir çok aracın ve vatandaşın mağduriyet yaşadığını söyleyen köy halkı, sıkıntının giderilmesi yönündeki desteklerinden dolayı Kaymakam Abbasoğlu'na teşekkürlerini ilettiler. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:00 Kaynak: İHA

Dumlupınar, Kütahya, Yaşam
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