Göçükte 2 İşçinin Öldüğü Kaçak Ocağın Sahibine 6 Yıl 8 Ay Hapis

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde mühürlenmesine rağmen tekrar açılan, 2 işçinin göçükte yaşamı yitirdiği kaçak maden ocağının sahibi Şenol Medik(53), 15 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde mühürlenmesine rağmen tekrar açılan, 2 işçinin göçükte yaşamı yitirdiği kaçak maden ocağının sahibi Şenol Medik(53), 15 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Subatan Mahallesi'nde bulunan ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağında 7 Temmuz 2018'de meydana gelen göçükte, işçiler Erkan Conkur(46) ve Hasan Yıldız(30) yaşamını yitirdi. Tutuklanan ocak sahibi Şenol Medik hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava dosyasındaki bilirkişi raporunda, tutuklu sanık Şenol Medik'in yüzde 70 asli kusurlu, ölen maden işçilerinin de 'kaçak ocak olduğunu bilerek, çalıştıkları' gerekçesiyle yüzde 15'er tali kusurlu bulunduğu belirtildi. Ayı zamanda ocağın ruhsatsız işletildiği için daha önce mühürlendiği ancak tekrar açılarak üretime devam edildiği ifade edildi.



Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Şenol Medik, ölen işçilerin yakınları ve avukatlar katıldı. Karar öncesi son sözü sorulan Şenol Medik, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Şenol Medik'i 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.



- Zonguldak

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İbrahim Tatlıses, Annesini Ölümünü Çabuk Atlattığını İma Eden Takipçisine Tepki Gösterdi

Palu Ailesi Soruşturmasında Yeni Gelişme! Bulunan Kemik Parçalarının Hayvan Kemiği Olduğu Ortaya Çıktı

Patronlar "Taş da Yağsa Çalışacaksınız" Dedi, 13 Yaşındaki Çocuk İşçi Berivan Öldü

Günlük Kiralık Dairedeki Cinayette Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı