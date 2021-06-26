BURSA'DA BİR İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI - Son Dakika

Bursa'nın Kestel İlçesi'ne bağlı Barakfaki Mahallesi'nde devam eden doğalgaz çalışmalarını izleyen 39 yaşındaki İbrahim Gönül, üzerinde durduğu toprağın kayması sonucu açılan çukura düştü. Beline kadar toprağa gömülen İbrahim Gönül yaklaşık iki süren çalışma sonucu kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Gönül, tedavi altına alındı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Kestel İlçesi'nde meydana geldi. Barakfaki Mahallesi'nde devam eden doğalgaz boru döşeme çalışmalarını izleyen İbrahim Gönül, üzerinde durduğu toprağın kayması sonucu yaklaşık 5 metrelik çukura düştü. Omuzundan aşağısı toprak altında kalan İbrahim Gönül'e ilk müdahaleyi, burada görevli bulunan çalışanlar yaptı. Kepçe operatörü, toprak kaymasının devamını engellemek için kepçe ile önlem alırken diğer çalışanlar ise AFAD, İtafiye Müdürlüğü, Nilüfer Arama ve Kurtarma ekipleri ile polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ve kurtarma ekipleri çalışmaya başladı. Yaklaşık iki saat süren kurtarma çalışması sonrucu, İbrahim Gönül kurtarıldı. Halat sistemi ile düştüğü yerden çıkartılan Gönül, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra, ambulans ile yakında bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada, vucudunda ezikler bulunup, iç kanama tehlikesine karşın tedavi altına alınan İbrahim Gönül'ün, devam eden doğalgaz çalışmalarını üstlenen taşeron firmanın sahibi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.