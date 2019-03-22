Son Dakika Haberleri: Göçükte Ölen Madenci Son Yolculuğuna Uğurlandı

Göçükte Ölen Madenci Son Yolculuğuna Uğurlandı

17 dakika önce

Zonguldak'ta kaçak ocakta meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 48 yaşındaki maden işçisi Soner Tarhan son yolcuğuna uğurlandı.

Göçükte Ölen Madenci Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Zonguldak'ta kaçak ocakta meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 48 yaşındaki maden işçisi Soner Tarhan son yolcuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesinde kaçak olarak işletildiği iddia edilen bir maden ocağında yaşandı. 48 yaşındaki 3 çocuk babası Soner Tarhan kaçak ocak meydana gelen ocakta mahsur kaldı. Yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından madencinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan otopsinin ardından madencinin cenazesi hastane morgundan alınarak Gelik Beldesi Ayiçi Mahallesi Yeni Cami avlusuna getirildi. Cuma namazı sonrası madenci için cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Vali Erdoğan Bektaş, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Belediye Başkanları maden işçisinin yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze törenin ardından işçinin cenazesi defin edilmek üzere aile mezarlığına götürüldü.

Öte yandan madende hayatını kaybeden 48 yaşındaki Soner Tarhan'ın yaklaşık 2 yıl önce özel bir maden ocağından emekli olduğu ve en büyük oğlu Emre Tarhan'ın düğünü için hazırlık yaptığı öğrenildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:36 Kaynak: İHA

Gelik, Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu Seçmene Böyle Seslendi: Ne Olursunuz Bizi Zayıf Düşürmeyin, Bu Seçim Ders Verme Seçimi Değil! Eski Sevgiliye "Yeniden Birlikte Olalım" Israrının Bedelini Canıyla Ödedi Son Dakika! AB'den İsrail ve ABD'ye Tokat Gibi Cevap: İsrail'in Golan Tepelerindeki Hakimiyetini Tanımıyoruz Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 14:53:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göçükte Ölen Madenci Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]