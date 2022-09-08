GÖÇÜKTE, TOPRAK ALTINDA KALAN 2 İŞÇİ KURTARILDI

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, patlayan su borusunun tamiri sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. Toprak altında kalan işçiler Kadir Furkan Tiriç (27) ve Necdet Yıldız (41) itfaiye ekipleri ile mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan 2 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, bugün saat 12.15 İskele Mahallesi Balcıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinden işçi Kadir Furkan Tiriç (27) ve Necdet Yıldız (41) patlayan su borusunun tamiri için kazılan yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki çukura girdi. Tiriç ve Yıldız, toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı. Mesai arkadaşları, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verip, Tiriç ve Yıldız'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Olay yerine kısa sürede gelen polis, itfaiye, 112 ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekipleri (MAG-AME) ile çalışmalar devam etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla Tiriç ve Yıldız kurtarıldı. 2 işçi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.