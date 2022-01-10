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GÖÇÜKTE, TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ KURTARILDI - Son Dakika

GÖÇÜKTE, TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ KURTARILDI

10.01.2022 16:41

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, internet kablosu döşemek için kazılan kanalda göçük meydana geldi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, internet kablosu döşemek için kazılan kanalda göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçi Kahraman Özkan (33), itfaiye ekipleri ve mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Marmaris'in Turunç Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iletişim firmasında işçi olarak çalışan Kahraman Özkan, internet kablosu döşemek için kazılan yaklaşık 4 metre derinliğindeki kanala girdi. Özkan, yağmur nedeniyle gevşeyen toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı. Mesai arkadaşları, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verip, Özkan'ı kurtarmak için küreklerle çalışma başlattı. Yaklaşık 500 metre mesafedeki Turunç İtfaiye Amirliği ekiplerinin de gelmesiyle kurtarma çalışması hız kazandı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla Özkan kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, yapılan tetkiklerinde vücudunda herhangi bir ezilme, kırık ve iç kanama olmadığı tespit edildi. Sağlık kontrolünün ardından Özkan, taburcu edildi.

GÖÇÜKTE, TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ KURTARILDI
GÖÇÜKTE, TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ KURTARILDI
GÖÇÜKTE, TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ KURTARILDI
GÖÇÜKTE, TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ KURTARILDI
GÖÇÜKTE, TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ KURTARILDI
GÖÇÜKTE, TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ KURTARILDI
GÖÇÜKTE, TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ KURTARILDI
GÖÇÜKTE, TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ KURTARILDI

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Marmaris, İtfaiye, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÖÇÜKTE, TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ KURTARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÖÇÜKTE, TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ KURTARILDI - Son Dakika
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