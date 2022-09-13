ELAZIĞ'da altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi Sabri Uğur, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Uğur'un, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Hicret Mahallesi Protokol Kavşağı'ndaki altyapı çalışması sırasında öğleden sonra göçük oldu. Göçükte, işçilerden Sabri Uğur toprak altında kaldı. Mesai arkadaşları, Uğur'u çıkarmak için çalışma başlatırken, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makinesiyle yaptığı çalışmayla Sabri Uğur, göçükten çıkarıldı.İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Sabri Uğur'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Göçükte toprak altından çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika