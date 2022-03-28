Göçükten 10 saat sonra kurtulan madencinin durumu iyi - Son Dakika
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Göçükten 10 saat sonra kurtulan madencinin durumu iyi

28.03.2022 10:17
Göçükten 10 saat sonra kurtulan madencinin durumu iyi

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte, 10 saat sonra yaralı kurtarılıp hastanede tedaviye alınan Murat Erdil'in (45) sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte, 10 saat sonra yaralı kurtarılıp hastanede tedaviye alınan Murat Erdil'in (45) sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, önceki gün saat 06.00 sıralarında ilçeye bağlı Aladağlar bölgesindeki çinko madeninde meydana geldi. Mustafa Kayadelen (36) ve Murat Erdil (45) yerin yaklaşık 60 metre derinliğinde çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Göçükte 2 çocuk babası Kayadelen hayatını kaybetti, Erdil ise mahsur kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Kayadelen'in cansız bedenine ulaştı. Mahsur kalan Erdil ise 10 saat sonra kurtarılıp, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi süren, vücudunun bazı bölgelerinde zedelenme meydana gelen 4 çocuk babası Erdil'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, kazanın yaşandığı maden ocağının en son 3 ay önce denetlendiği ve herhangi bir eksiğinin olmadığı bildirildi.


Göçükten 10 saat sonra kurtulan madencinin durumu iyi
Göçükten 10 saat sonra kurtulan madencinin durumu iyi
Göçükten 10 saat sonra kurtulan madencinin durumu iyi
Göçükten 10 saat sonra kurtulan madencinin durumu iyi
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Kayseri'de maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, mahsur işçi 10 saatte kurtarıldı (3) Kayseri'de maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, mahsur işçi 10 saatte kurtarıldı (3) Göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor Göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Göçükten 10 saat sonra kurtulan madencinin durumu iyi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göçükten 10 saat sonra kurtulan madencinin durumu iyi - Son Dakika
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