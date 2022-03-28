Göçükten 10 saat sonra kurtulan madencinin durumu iyi - Son Dakika

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte, 10 saat sonra yaralı kurtarılıp hastanede tedaviye alınan Murat Erdil'in (45) sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, önceki gün saat 06.00 sıralarında ilçeye bağlı Aladağlar bölgesindeki çinko madeninde meydana geldi. Mustafa Kayadelen (36) ve Murat Erdil (45) yerin yaklaşık 60 metre derinliğinde çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Göçükte 2 çocuk babası Kayadelen hayatını kaybetti, Erdil ise mahsur kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Kayadelen'in cansız bedenine ulaştı. Mahsur kalan Erdil ise 10 saat sonra kurtarılıp, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi süren, vücudunun bazı bölgelerinde zedelenme meydana gelen 4 çocuk babası Erdil'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, kazanın yaşandığı maden ocağının en son 3 ay önce denetlendiği ve herhangi bir eksiğinin olmadığı bildirildi.