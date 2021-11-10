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Göçükten saniyelerle kurtulan şahıs yaşanan dehşeti anlattı: "Kapıyı zor buldum ışığı görünce kendimizi dışarı attık" - Son Dakika

Göçükten saniyelerle kurtulan şahıs yaşanan dehşeti anlattı: "Kapıyı zor buldum ışığı görünce kendimizi dışarı attık"

10.11.2021 13:49

Göçükten saniyelerle kurtulan şahıs yaşanan dehşeti anlattı: "Kapıyı zor buldum ışığı görünce kendimizi dışarı attık" İmam Hatip Lisesi kantininden alışveriş yapan öğrenciler de faciayı kıl payı atlattı Malatya'da çöken 2 katlı binadan saniyeler ile kurtulan Halil Koka, yaşadığı korku dolu...

Göçükten saniyelerle kurtulan şahıs yaşanan dehşeti anlattı: "Kapıyı zor buldum ışığı görünce kendimizi dışarı attık"

İmam Hatip Lisesi kantininden alışveriş yapan öğrenciler de faciayı kıl payı atlattı

MALATYA - Malatya'da çöken 2 katlı binadan saniyeler ile kurtulan Halil Koka, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Çöken binanın hemen arkasında bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin kantini de çökme nedeniyle hasar görürken, olay sırasında bölgede öğrencilerin olmaması ise olası başka bir faciayı da engelledi.

Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkiinde dün yaşanan göçüğün artından enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanırken enkazın altında kalmaktan son anda kurtulan Halil Koka, 2 arkadaşının halen yaralı olarak tedavi altında olduğunu söyledi.

Olay anında binanın ikinci katında bulunan kahvehanede yaklaşık 15 kişi olduklarını söyleyen Koka, "Bir anda ses geldi ve ben sıçradım. Hemen aşağı indim, bu sırada üzerime kum döküldü. Benden hemen önce kahvehaneyi işleten arkadaş çıktı. Kapıyı zor buldum ışığı görünce kendimizi dışarı attık. Arkadaşlarımdan 2'si yaralandı. Zaten hepimiz arkadaşız orada" dedi.

Binanın çökmesine neden olan tadilatın yaklaşık 2 aydır sürdüğünü de öne süren Koka, "Tadilat sırasında buradaki arkadaşa tehlikeli de dedim 'bir şey olmaz' dedi. Hatta dün bakım tuğla kırılmıştı, sanırım o da neden oldu" ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir İtfaiyesi binanın çökmesinden 1,5 dakika sonra olay yerindeydi

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, kendilerine binanın çökme ihbarının yapılmasının ardından en yakın istasyondan ekiplerin 1,5 dakika gibi kısa sürede olay yerine vardığını ifade ederek, 5 dakika içinde ise tüm ekiplerin enkaz alanında olduğunu belirtti. İtfaiye olarak enkazdan 13 yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim ettiklerini anlatan Katipoğlu, "Çok hızlı müdahale ederek yaralılarımızı enkazdan çıkardık. İtfaiye ekiplerimiz canhıraş bir şekilde olaylara müdahale ettiler. 150 itfaiye personeli olaya müdahale etti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak diğer birimlerdeki görevlilerin de tam kadro sahada olduğunu ve çalışmalara destek verdiklerini ifade eden Katipoğlu, "İtfaiyecilik sadece yangına gitmek değil, itfaiyeciler hayatın her alanında var" diye konuştu.

Lisenin kantini de göçükten zarar gördü

Öte yandan akşam saatlerinde yaşana göçük, binanın arkasında bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin kantinine de zarar verdi. O sırada kantinden alışveriş yapan öğrenciler olayın şokunu yaşarken, ders arası olmaması da başka olası bir facianın da eşiğinden dönüldüğü ortaya koydu. Binanın çökmesi sırasında kantinde olan bazı öğrenciler yaşadıkları korku dolu anları anlattılar.

Can kaybının yaşanmaması yaşam üçgeni sayesinde

Öte yandan İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölüm Başkanı olan Vehbi Aluçlu, göçüğün yaşandığı 2 katlı binanın yığma tabir dilen yöntemle inşa edildiğini ve taşıyıcı yükünün duvarların üstünde olduğunu söyledi. Gördükleri kadarıyla iki iş yerinin birleştirilmesi adına duvarın kaldırıldığını ifade eden Aluçlu, "Bundan kaynaklı bu bina yıkıldı. Bu binanın yıkılması sırasında vatandaşlarımızın sağ olarak çıkmasının en büyük nedeni de göçük sırasında bir yaşam üçgeninin oluşmasıdır. Meyilli bir ortam oluştuğu için insanlarımızın canını kaybetmemiştir" ifadelerine yer verdi.

Bu olaydan ders çıkarılması gerektiğini ve binalardaki tadilatların mutlaka uzmanların onayıyla yapılmasının da önemine değinen Aluçlu, "Buradan alacağımız ders, öncelikle böyle bir tadilatın uzmanlar tarafından incelendikten sonra yerel idarecilerden tadilat projesi alınması ve uzman kontrolünde böyle bir şeyin yapılması lazım" diye konuştu.

Göçükten saniyelerle kurtulan şahıs yaşanan dehşeti anlattı: Kapıyı zor buldum ışığı görünce kendimizi dışarı attık
Göçükten saniyelerle kurtulan şahıs yaşanan dehşeti anlattı: Kapıyı zor buldum ışığı görünce kendimizi dışarı attık
Göçükten saniyelerle kurtulan şahıs yaşanan dehşeti anlattı: Kapıyı zor buldum ışığı görünce kendimizi dışarı attık
Göçükten saniyelerle kurtulan şahıs yaşanan dehşeti anlattı: Kapıyı zor buldum ışığı görünce kendimizi dışarı attık
Göçükten saniyelerle kurtulan şahıs yaşanan dehşeti anlattı: Kapıyı zor buldum ışığı görünce kendimizi dışarı attık
Göçükten saniyelerle kurtulan şahıs yaşanan dehşeti anlattı: Kapıyı zor buldum ışığı görünce kendimizi dışarı attık

İmam Hatip Liseleri, İnönü Caddesi, İtfaiye, Malatya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Göçükten saniyelerle kurtulan şahıs yaşanan dehşeti anlattı: 'Kapıyı zor buldum ışığı görünce kendimizi dışarı attık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göçükten saniyelerle kurtulan şahıs yaşanan dehşeti anlattı: "Kapıyı zor buldum ışığı görünce kendimizi dışarı attık" - Son Dakika
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