God of War 2018'in PlayStation 1 demake'i yayınlandı - Son Dakika
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God of War 2018'in PlayStation 1 demake'i yayınlandı

08.12.2021 10:25
God of War 2018'in PlayStation 1 demake'i yayınlandı

20 yıl önceki God of War 2018'in nasıl göründüğünü merak edenler için, 64 Bits adlı YouTube kanalı God of War 2018'i PlayStation 1 versiyonuna çeviriyor.

Breath ofFire 4'ten alınan arayüzlerle God of War'un 2018 yılında çıkardığı başarılı oyununu PlayStation 1'de nasıl görüneceğini merak eden 64 Bits ekibi uyarlamalara başladı ve 1 dakika 38 saniyelik bir fragman yayınladılar.

64 Bits'in son demake'i God of War'u 1998'den kalma sıra tabanlı bir RPG olarak yeniden tasarladı ve şablon olarak ise Breath of Fire 4'ü kullandı. Kratos, Atreus ve Mimir'in yanaşmadan önce teknelerinde kısa bir konuşma yaptığını ve bir draugr, nightmare ve ogre ile karşılaştığı gözükmektedir.

God of War 2018, PlayStation 1 demake'i yapılıyor

64 Bits'in Twitter'dan paylaştığı God of War videosuna yanıt veren God of War yönetmeni Cory Balrog, yapılan bu demake'e bayıldığını belirtti. Ancak belirtilene göre God of War PS1 demake sadece bir videodan ibaret.

GOD OF WAR PS1 DEMAKE

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God of War, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar God of War 2018'in PlayStation 1 demake'i yayınlandı - Son Dakika


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