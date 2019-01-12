God Of War ile Telefonla Konuştum | Efsane mi Gerçek mi Türkçe Lazer Şov, Market Poşeti 25 Kuruş
1 saat önce
Ben Uras Benlioğlu, bu videomda en iyi oyunlardan God Of War 4 Türkçe sürümü deli gibi oynanırken, ben de Kratos'u bir telefonla arama efsanesini gerçekleştireyim dedim.
Ben Uras Benlioğlu, bu videomda en iyi oyunlardan God Of War 4 Türkçe sürümü deli gibi oynanırken, ben de Kratos'u bir telefonla arama efsanesini gerçekleştireyim dedim. Askeri lazer ile süper şov yaptım, kar üzerine baloncuk koyduk buz tutmasını bekledik, incecik market poşeti ile ateş oyunu oynadık.
INSTAGRAM : uras.benliogluhttps://instagram.com/uras.benlioglu
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:10 Kaynak: Youtube
Konya'da Bir Mahallede Yarım Saat Arayla Beyaz Minibüsten Ateş Açıldı: 2 Kişi Yaralandı
Taksiciler Hakkında Gelen Şikayetler Üzerine 15 İlde Uygulama Yapan Emniyet, Taksicilere Ceza Yağdırdı
Polis, Bebek Arabasıyla Yürüyen Kadınların Kabusu Olan Hırsızın Peşinde!
Elindeki Tüfek Tetiğe Basar Basmaz Parçalanınca Arkasına Bakmadan Kaçtı