Son Dakika Haberleri: God Of War ile Telefonla Konuştum | Efsane mi Gerçek mi Türkçe Lazer Şov, Market Poşeti 25 Kuruş

God Of War ile Telefonla Konuştum | Efsane mi Gerçek mi Türkçe Lazer Şov, Market Poşeti 25 Kuruş

1 saat önce

Ben Uras Benlioğlu, bu videomda en iyi oyunlardan God Of War 4 Türkçe sürümü deli gibi oynanırken, ben de Kratos'u bir telefonla arama efsanesini gerçekleştireyim dedim.

Ben Uras Benlioğlu, bu videomda en iyi oyunlardan God Of War 4 Türkçe sürümü deli gibi oynanırken, ben de Kratos'u bir telefonla arama efsanesini gerçekleştireyim dedim. Askeri lazer ile süper şov yaptım, kar üzerine baloncuk koyduk buz tutmasını bekledik, incecik market poşeti ile ateş oyunu oynadık.

INSTAGRAM : uras.benlioglu

https://instagram.com/uras.benlioglu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:10 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konya'da Bir Mahallede Yarım Saat Arayla Beyaz Minibüsten Ateş Açıldı: 2 Kişi Yaralandı Taksiciler Hakkında Gelen Şikayetler Üzerine 15 İlde Uygulama Yapan Emniyet, Taksicilere Ceza Yağdırdı

Polis, Bebek Arabasıyla Yürüyen Kadınların Kabusu Olan Hırsızın Peşinde! Elindeki Tüfek Tetiğe Basar Basmaz Parçalanınca Arkasına Bakmadan Kaçtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 20:27:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: God Of War ile Telefonla Konuştum | Efsane mi Gerçek mi Türkçe Lazer Şov, Market Poşeti 25 Kuruş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]