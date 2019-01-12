Ben Uras Benlioğlu, bu videomda en iyi oyunlardan God Of War 4 Türkçe sürümü deli gibi oynanırken, ben de Kratos'u bir telefonla arama efsanesini gerçekleştireyim dedim. Askeri lazer ile süper şov yaptım, kar üzerine baloncuk koyduk buz tutmasını bekledik, incecik market poşeti ile ateş oyunu oynadık.INSTAGRAM : uras.benlioglu