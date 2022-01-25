God of War PC, 1 milyon satış rakamına ulaştı - Son Dakika

God of War PC, 1 milyon satış rakamına ulaştı

God of War PC, 1 milyon satış rakamına ulaştı
Son Güncelleme: 25.01.2022 16:43

Sony, 14 Ocak'ta God of War'u PC'de piyasaya sürdüğünden bu yana iki haftadan az sürede bir milyon adet satış yaptığı açıklandı.

Sony'nin exclusive oyunlarını PC'ye çıkarmaya başlamasının ardından geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen God of War, yeni bir kilometre taşına ulaştı. Oyunların satış sayısı üzerine elindeki veriler ile tahmin sunan Valve'a ait yazılım olan SteamSpy, God of War'un satışı hakkında 1 milyonu aştığını söyledi.

GOD OF WAR PC 1 MİLYON SATIŞ RAKAMINA ULAŞTI

SteamSpy, oyunun bir ile iki milyon arasında kopya sattığını tahmin ediyor. SteamSpy'ın yalnızca bir oyunun satışları için tahminler verdiğini biliniyor. Ayrıca SteamSpy'ın yalnızca herkese açık profilleri izlediğini, yani gizli profili olanları saymadığını da bildirmek gerekiyor.

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SteamSpy sitesindeki God of War PC istatistiklerine göre God of War'u 1 ile 2 milyon arası kişinin satın aldığı bildirilmektedir. Ayrıca bunun yanı sıra God of War, YouTube'da 8,7 milyon izlenmeye ulaştığını da açıkladı.

God of War PC, 1 milyon satış rakamına ulaştı

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Son Dakika Gamegar God of War PC, 1 milyon satış rakamına ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: God of War PC, 1 milyon satış rakamına ulaştı - Son Dakika
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