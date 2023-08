God of War, PC\'ye çıkış yapan en iyi PlayStation oyunu oldu

God of War geçtiğimiz haftasonu 73,5 binden fazla eş zamanlı oyuncuyla Steam'de zirveye ulaştı ve şimdiye kadar PC'deki en iyi performansı gösteren PlayStation Studios oyunu oldu. Sony, önceki PC bağlantı noktalarıyla karşılaştırılan Horizon Zero Dawn, 56 binden Days Gone ise 27 binden fazla anlık kullanıcı elde etmeyi başaramadı.

Ancak PlayStation Studios oyunları anlık kullanıcı sayısının yanında inceleme toplayan Metacritic sitesinde de geçerli not aldılar. Horizon Zero Dawn'ın 83, Days Gone'ın 76 puan alırken God of War 93 olarak listelendi.

2018 yılında PlayStation'a özel olarak piyasaya sürülen God of War'ın PC'ye çıkış yapmasının ardından büyük bir ilgi topladı. PlayStation'a özel olarak çıkarılacağı bilinen yeni God of War oyunu God of War Ragnarok'un da PC'ye çıkmasını dört gözle bekliyorlar.