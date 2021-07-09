God Of War, PC'ye geliyor! - Son Dakika

God Of War, PC'ye geliyor!

God Of War, PC\'ye geliyor!
Son Güncelleme: 12.07.2021 04:40

2018'de yayınlanan God of War da dahil olmak üzere PC'ye daha fazla PlayStation oyunu geliyor. İşte detaylar!

God of War, PS Now üzerinden PC'ye geleceği için Sony Santa Monica'nın en son oyununu Steam mağazasında bulamayacaksınız.

God of War, Red Dead Redemption 2, Nioh 2 ve Judgment ile birlikte bu ay PS Now'a gelen birçok oyundan biri. PC kullanıcıları, PS Now için PC uygulamasını kullanarak tüm bu oyunları oynayabilecek.

God Of War, PC'ye geliyor!

PC'de God of War oynama olasılığı heyecan verici olsa da, deneyimin konsolda oynayacağınızdan çok daha iyi olmasını beklemek şimdilik hayalcilik gibi duruyor. Oyuncular, tam bir PC bağlantı noktasıyla gelen sayısız grafik seçeneğine erişemeyecek ve oyunu oynayabilmek için sağlam, istikrarlı bir internet bağlantısına ihtiyaç duyacaklar.

God of War PC'ye Gelecek Mi?

Tüm söylenenler, God of War da dahil olmak üzere diğer PlayStation özel oyunlarının PC'ye geleceği hakkında ipuçları barındırıyor olabilir. 1 Temmuz'da PlayStation Studios başkanı Hermen Hulst, Sony'nin oyunları PC'ye taşıma konusunda yılların deneyimine sahip bir geliştirici olan Nixxes'i satın aldığını duyurdu. Sony, Nixxes'in ne üzerinde çalışacağını açıklamadı, ancak tahmin edileceği üzere PS oyunlarının PC'ye uyarlanması için böyle bir hamle yapılmış olabilir.

God Of War, PC'ye geliyor!

PC'lere çıkan en yeni PlayStation oyunu, Steam'de ultra geniş monitör desteği ve sınırsız kare hızı gibi ek özelliklerle 18 Mayıs'ta piyasaya sürülen Days Gone olmuştu.

PS Now şimdilik ülkemizde aktif olmasa da çeşitli yöntemlerle abonelik başlatabilirsiniz. Ülke standartlarının üzerinde bir internete sahip olmanız gerektiğini söylemiyoruz bile.

Kaynak: Turkmmo

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Son Dakika Gamegar God Of War, PC'ye geliyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: God Of War, PC'ye geliyor! - Son Dakika
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