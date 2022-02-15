God of War PC\'yi Arteus olarak oynayabileceğiniz mod geliştirildi

God of War PC, yeni bir moda kavuştu. Geliştirilen bu mod sayesinde Arteus'u oynanabilir bir hale getiriyor. Ancak oyunun finalinde olduğu kadar çevik olması için biraz daha güncelleme alması gerekecek.

Mod geliştiricisi Speclizer, YouTube'a oynanabilir Arteus modundan bir oynanış fragmanı paylaştı. Arteus'un adımları her ne kadar göze batsa da mod görevini yerine getirmeyi başarıyor.

GOD OF WAR ARTEUS MODU

God of War'un ilk karşılaşmasında karşımıza çıkan Baldur ile yapılan savaşta bu mod sayesinde Kratos yerine Arteus savaşıyor. Arteus, Baldur'u oklarıyla uzaktan vurarak hasar veriyor. Ancak araya giren sinematiklerde tekrardan Kratos gözüküyor.

God of War'u Kratos olmadan sadece Arteus'u oynayarak bitirmek istiyorsanız tercih edebileceğiniz bir mod olarak gözüküyor.

Mod geliştiricisi Speclizer'ın da video açıklamasında bahsettiği üzere modun bir süre daha geliştirilmesi gerekiyor. "Kratos'un oğlu Atreus'u oynanabilir kılan bir mod! Gördüğünüz gibi, açıkça pürüzsüz bir deneyim değil ve piyasaya sürülmeden önce hala çok daha fazla çalışma gerektiriyor."