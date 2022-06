God of War: Ragnarök çıkış tarihi belli oldu!

Yeni God of War için sızıntılar gelmeye devam ediyor. Santa Monica'nın merakla beklenen aksiyon-macera oyunu için çıkış tarihi belli olmuş olabilir. Oyun dünyasının güvenilir kaynakları God of War: Ragnarök çıkışının 2023'e kalmayacağını belirtti.

God of War: Ragnarök Kasım'da geliyor mu?

9 Haziran tarihinde yapılan Summer Game Fest 2022'de gösterilmeyen God of War: Ragnarök için beklentiler her geçen gün artıyor. Bloomberg'den gelen rapor ise yeni aksiyon-macera oyunu için çok fazla beklemeyeceğimizi ortaya koydu. God of War: Ragnarök'ün Kasım ayında PS4 ve PS5 için yayınlanacağı iddia edildi.

Bir süre önce ortaya çıkan sızıntılar oyunun 2023'e ertelendiğini söylemişti. Fakat Bloomberg'e konuşan isimsiz üç kaynak, God of War: Ragnarök'ün bu yıl içerisinde geleceğini iddia etti. Ayrıca sızıntılar, Santa Monica Studio'nun God of War: Ragnarök çıkış tarihini Haziran içerisinde açıklayacağını belirtti.

Despite widespread rumors, Sony's God of War Ragnarok was not delayed to 2023, according to people familiar with the project. Video game development is turbulent and the game could very well slip again, but as of this week, it's planned for November https://t.co/q0ppGquJng — Jason Schreier (@jasonschreier) June 10, 2022

God of War: Ragnarök, hem Sony'nin State of Play etkinliğini hem de Summer Game Fest'i boş geçmesiyle merak uyandırdı. Ayrıca etkinliklerde ortaya çıkmaması, oyunun 'uzun bir gecikme' yaşayacağına dair spekülasyonların da artmasına yol açtı.

Bugüne kadar Sony tarafındaki en önemli açıklamayı God of War: Ragnarök'ün yönetmeni Cory Barlog yaptı. Barlog paylaştığı bir videoda, oyunu göstermek için can attıklarını, fakat henüz tam olarak hazır olmadığını dile getirdi.

Yine de Sony'nin diğer PlayStation serileri için merak uyandıran paylaşımlar yaptığını belirtelim. Örneğin, Summer Game Fest'te remake olarak gelecek The Last of US Part I'i duyurdu ve 2 Eylül tarihinde PlayStation 5'e ardından Windows'a geleceğini onayladı.

