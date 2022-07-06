God of War Ragnarok Çıkış Tarihi Onaylandı ve Yeni Fragman Yayınlandı - Son Dakika
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God of War Ragnarok Çıkış Tarihi Onaylandı ve Yeni Fragman Yayınlandı

06.07.2022 23:00
God of War Ragnarok Çıkış Tarihi Onaylandı ve Yeni Fragman Yayınlandı

Sony nihayet yeni bir fragmanla birlikte God of War Ragnarok çıkış tarihini paylaştı.

Sony, God of War Ragnarok'un uzun zamandır beklenen çıkış tarihini nihayet yeni bir sinematik fragman paylaşarak açıkladı.

God of War Ragnarok'un 9 Kasım'da Türkçe altyazı ile PS4 ve PS5 için çıkış yapacağı duyuruldu, oyunun ön siparişlerinin 15 Temmuz'da yayınlanacağını ve mevcut olacak özel sürümlerden bazıları sergilendi. Herhangi bir sürümü önceden sipariş ederseniz, Kratos ve Atreus için bir dizi kış temalı eşyalara sahip olacaksınız.

God of War Ragnarok 4 Farklı Sürüm ile Karşımıza Çıkacak

Oyunun farklı sürümlerine gelince, satın alınabilecek dört Ragnarok sürümü olacak bunlar: Standart, Digital Deluxe, Collector's ve Jotnar olacak. Son üçü, oyunun hem PS4 hem de PS5 sürümlerine erişim sağlayacak.

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Kaynak: Tekmoloji

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji God of War Ragnarok Çıkış Tarihi Onaylandı ve Yeni Fragman Yayınlandı - Son Dakika

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