God of War Ragnarok çıkış tarihi PlayStation tarafından sızdırıldı - Son Dakika
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God of War Ragnarok çıkış tarihi PlayStation tarafından sızdırıldı

28.12.2021 15:10

Bir PlayStation veritabanı listesi, 2022'nin en çok beklenen oyunlarından biri olan God of War Ragnarok'un çıkış tarihinin sızdırıldığı açıklandı.

God of War Ragnarok'un 2021'de piyasaya sürülmesi bekleniyordu, ancak çıkış tarihi nihayetinde 2022'ye ertelendi. Hype, God of War Ragnarok için inanılmaz derecede yüksektir ve bu ekstra geliştirme süresi şüphesiz hayranlar için daha iyi bir deneyimle sonuçlanacaktır.

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GOD OF WAR RAGNAROK ÇIKIŞ TARİHİ SIZDIRILDI

PlayStation'ın database'inden sızdırılan bilgilere göre God of War Ragnarok, 30 Eylül 2022'de çıkış yapacak. Her ne kadar sızdırılan bir bilgi olsa da gerçek olması da mümkündür. PlayStation hayranlarının bu sızıntıda herhangi bir gerçek olup olmadığını öğrenmesi aylar sürecek.

God of War 5: Ragnarök, Santa Monica Studio tarafından şu anda geliştirilmekte olan bir aksiyon macera oyunudur ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanacaktır. PlayStation 5 ve PlayStation 4 için çıkış yapması bekleniyor.

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Son Dakika Gamegar God of War Ragnarok çıkış tarihi PlayStation tarafından sızdırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: God of War Ragnarok çıkış tarihi PlayStation tarafından sızdırıldı - Son Dakika
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