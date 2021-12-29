God of War Ragnarök çıkış tarihi sızmış olabilir - Son Dakika
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God of War Ragnarök çıkış tarihi sızmış olabilir

29.12.2021 08:03

2022'nin en çok beklen oyunlarından God of War Ragnarök'ün çıkış tarihi sızdırılmış olabilir.

2022'nin merakla beklenen oyunlarından God of War Ragnarök için çıkış tarihi ortaya çıktı.

Oyunların dosya boyutlarını ve çıkış tarihlerini resmi duyurudan önce doğru şekilde raporlayan PlayStation Game Size adlı Twitter hesabının paylaşımına göre, PlayStation veritabanında God of War Ragnarök'un çıkış tarihi 30 Eylül 2022 olarak güncellendi.

Horizon Forbidden West'in önümüzdeki yılın şubat ayında çıkış yapacak olması nedeniyle Sony'nin God of War Ragnarök'u yılın ikinci yarısına saklaması bekleniyor ve söz konusu tarih bu nedenle oldukça makul gözüküyor. Öte yandan bu sisteme "yer tutucu" olarak tarih eklemek adına rastgele yazılmış da olabilir. Ancak 30 Eylül'ün cuma gününe denk geliyor olması ve AAA oyunların genellikle cuma günleri piyasaya sürülmesi bu tarihin God of War Ragnarök için planlanan resmi çıkış tarihi olabileceği iddiasını güçlendiriyor.

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God of War Ragnarok'un Neden İskandinav Macerasını Sonlandırdığı Açıklandı

2018'de çıkan God of War'un doğrudan devamı olan God of War Ragnarök, Santa Monica Studio tarafından PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştiriliyor ve bu yıl çıkış yaptığında Türkçe altyazı desteği sunacak.

Kratos ve oğlu Atreus'un İskandinav macerasını sonlandıracak olan oyununun normalde 2021'de çıkması planlanmış ancak daha sonra ertelenmişti. Oyunla ilgili en son geçtiğimiz aylarda düzenlenen PlayStation Showcase'de bir fragman yayınlanmıştı.

Serinin 2018'de çıkan önceki oyunu ilk önce PS4'e özel olarak piyasaya sürülmüştü. Geçtiğimiz aylarda Sony bu oyunun PC platformuna geleceğini resmi olarak duyurmuştu.

Kaynak: SaveButonu
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