God of War Ragnarok ertelendi mi? Yönetmen Cory Barlog konuştu: Lütfen sabırlı olun - Son Dakika
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God of War Ragnarok ertelendi mi? Yönetmen Cory Barlog konuştu: Lütfen sabırlı olun

30.06.2022 14:10

Sony'nin bir sonraki büyük oyunu God of War Ragnarök'ün ne zaman çıkacağı herkes tarafından merak ediliyor. Daha önce ertelenme kararı alan God of War Ragnarok'un 2022 yılı içerisinde piyasaya sürüleceği bildirildi, ancak bu karara oyuncuların içi pek sinmedi. Oyunun ertelenip ertelenmediği konusunda boşluğa düşen hayranlara yönetmen Cory Barlog'dan sabırlı olun çağrısı geldi.

God of War Ragnarok'un yönetmeni Cory Barlog'un Twitter hesabına alıntıda bulunan bir hayran, oyunun neden ertelenmediğini söylemiyorsunuz… bu sinir bozucu olmaya başladı demesinin ardından yönetmenden açıklama geldi.

GOD OF WAR RAGNAROK 2022'DE ÇIKACAK

Cory Barlog'un Twitter hesabına alıntı yapılan tweette, "Neden hepiniz devam edip bize ragnarok'un ertelendiğini söylemiyorsunuz, böylece devam edip yılın geri kalanını ciddi bir şekilde planlayabiliyoruz, bu sinir bozucu olmaya başladı" sözlerine yer vermesinin ardından yönetmen Cory Barlog, "çünkü ertelenmedi" cevabını verdi.

"LÜTFEN SABIRLI OLUN"

Tüm bu kargaşanın ardından akılda kalan sorulara cevap niteliğinde açıklamada bulunan yönetmen Cory Barlog, "Bana kalsa, öğrendiğimde tüm bilgileri paylaşırdım, ama bu bana bağlı değil. Bu yüzden lütfen sabırlı olun. Söz veriyorum her şey olabilecek en kısa zamanda paylaşılacak." sözlerine yer verdi.

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Sosyal medyada God of War Ragnarok'un çıkış tarihine karşın oluşan bu güvensizliğe bir son vermek isteyen Barlog, yaptığı açıklama ile hayranların içindeki kuşkuyu ortadan kaldırdı ve God of War Ragnarok'un 2022 yılında PS5 kullanıcılarıyla buluşacağını bildirdi.

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PlayStation 5, God of War, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar God of War Ragnarok ertelendi mi? Yönetmen Cory Barlog konuştu: Lütfen sabırlı olun - Son Dakika


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SON DAKİKA: God of War Ragnarok ertelendi mi? Yönetmen Cory Barlog konuştu: Lütfen sabırlı olun - Son Dakika
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