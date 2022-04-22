God of War Ragnarök Ne Zaman Çıkacak? Açıklandı! - Son Dakika
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God of War Ragnarök Ne Zaman Çıkacak? Açıklandı!

22.04.2022 23:34
God of War Ragnarök Ne Zaman Çıkacak? Açıklandı!

God of War Ragnarök çıkış tarihi hakkında geliştirici ekibinden açıklama geldi.

God of War hayranları dört yılın ardından serinin yeni ve son oyunu God of War Ragnarök çıkış tarihini merak etmekte. Henüz çıkış tarihi netleşmeyen God of War Ragnarök ne zaman çıkacak? Ragnarök yapımcı ekibinin yaptığı açıklama bu tarihi ortaya çıkardı.

God of War Ragnarök Ne Zaman Çıkacak? Açıklandı!

God of War Ragnarök Bu Yıl Çıkacak!

Sony Santa Monica Studio'sunun Twitter hesabından Cory Barlog, God of War'ın devam oyunu ve serinin son oyunu hakkındaki haberler için sabırlı olmaları gerektiğine dair bir video yayınlamıştı. Ancak bu tweet serinin hayranlarına oyunun 2023'e ertelenebileceği düşündürttü ve oldukça fazla tepki aldı.

Ancak gelen tepkilerin ardından Santa Monica'nın animasyon direktörü olan Bruno'ya takipçilerinden gelen yanıtlarda "Bruno, bize oyunun bu yıl %100 geleceğine dair güvence ver" mesajı yer aldı. Bruno Velazquez ise "Ragnarök bu yıl geliyor." şeklinde yanıt verdi.

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Santa Monica, God of War, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji God of War Ragnarök Ne Zaman Çıkacak? Açıklandı! - Son Dakika


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