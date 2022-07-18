God of War Ragnarök'ün Türkiye fiyatları açıklandı! God of War Ragnarök ne kadar? - Son Dakika
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God of War Ragnarök'ün Türkiye fiyatları açıklandı! God of War Ragnarök ne kadar?

18.07.2022 08:37
God of War Ragnarök'ün Türkiye fiyatları açıklandı! God of War Ragnarök ne kadar?

Sony Interactive Entertainment'ın PlayStation'a özel olarak yayınladığı serilerden olan God of War'un yeni oyunu God of War Ragnarök'ün Türkiye için ön sipariş fiyatları belli oldu. 3 farklı sürüm ile piyasaya çıkış yapacak olan God of War Ragnarok'un PS4 fiyatı 599 TL iken PS5 fiyatı ise 699 TL olarak belirlendi.

Oyuncular tarafından merakla beklenen God of War serisinin yeni oyunu Ragnarök'ün geçtiğimiz haftalarda çıkış tarihinin duyurulmasının ardından şimdi ise PlayStation 4 ve PlayStation 5 için Türkiye ön sipariş fiyatları açıklandı.

GOD OF WAR RAGNAROK NE KADAR?

God of War Ragnarök'ün Türkiye'de ön siparişe açılmasının ardından PS4, PS5 ve PS5 Digital Deluxe Edition sürümlerinin fiyatları belli oldu. God of War Ragnarok'un PS4 fiyatı 599,00 TL, PS5 fiyatı 699,00 TL, PS5 Digital Deluxe Edition ise 789,00 TL olarak belirlendi.

  • GOD OF WAR RAGNAROK (PS4) - 599,00 TL
  • GOD OF WAR RAGNAROK (PS5 & PS4) - 699,00 TL
  • GOD OF WAR RAGNAROK (PS5 Digital Deluxe Edition) - 789,00 TL
God of War Ragnarök'ün Türkiye fiyatları açıklandı! God of War Ragnarök ne kadar?

GOD OF WAR RAGNAROK NE ZAMAN ÇIKACAK?

God of War Ragnarok'un yönetmeni Cory Barlog'un da söylediği üzere 2022 yılında çıkış yapması beklenen God of War Ragnarök, geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni fragman ile 9 Kasım 2022 tarihinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 için çıkış yapacağı açıklandı.

God of War Ragnarök'ün Türkiye fiyatları açıklandı! God of War Ragnarök ne kadar?
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Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar God of War Ragnarök'ün Türkiye fiyatları açıklandı! God of War Ragnarök ne kadar? - Son Dakika


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SON DAKİKA: God of War Ragnarök'ün Türkiye fiyatları açıklandı! God of War Ragnarök ne kadar? - Son Dakika
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