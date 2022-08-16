God Of War Ragnarok'un Yeni Fragmanı; Myths of Midgard Yayınlandı! - Son Dakika
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God Of War Ragnarok'un Yeni Fragmanı; Myths of Midgard Yayınlandı!

16.08.2022 01:50
God Of War Ragnarok'un Yeni Fragmanı; Myths of Midgard Yayınlandı!

Çıkış tarihi 9 Kasım 2022 olarak belirlenen God Of War Ragnarok'un resmi fragmanı yayınlandı.

God Of War Ragnarok'un gelmesine daha aylar varken ve biz oyuncular nerdeyse hikayenin önemli kısımlarını unutucakken PlayStation biz oyuncuları unutmayıp bizler için hatırlatıcı bir fragman yayınlamış. Bu fragmanda Kratos ve Atreus'un hikayeleri baştan sona ele alınmış gibi duruyor.

God Of War: Ragnarok 9 Kasım'da PS4 VE PS5'e geliyor ve Kratos ve oğlu Atreus'un İskandinav hikayesini sürdürecek. Sony kısa süre önce God Of War Ragnarok'un hikayesiyle ilgili belli başlı ipuçları verdi ve Kratos ve Atreus'un tanrıların kehanet edilen alacakaranlığına hazırlanırken Asgard'ın Dokuz Diyarını ziyaret edeceklerini açıkladı. Atreus, serinin İskandinav bölümünü tamamlayan Devam filmiyle düzenbaz tanrı Loki olarak geleceği hakkında bilgi ararken macerada daha kişisel bir paya sahip olucak.

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Kaynak: Tekmoloji

God of War, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji God Of War Ragnarok'un Yeni Fragmanı; Myths of Midgard Yayınlandı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: God Of War Ragnarok'un Yeni Fragmanı; Myths of Midgard Yayınlandı! - Son Dakika
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