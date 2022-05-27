God of War Ragnarök yayınlanmaya bir adım daha yaklaştı - Son Dakika
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God of War Ragnarök yayınlanmaya bir adım daha yaklaştı

God of War Ragnarök yayınlanmaya bir adım daha yaklaştı

30.05.2022 10:23

Sony'nin son mitoloji oyunu God of War: Ragnarok, PlayStation oyuncuları tarafından en çok beklenen oyunlar arasında yer alıyor. Bu yıl çıkması planlanan God of War Ragnarok, yayınlanmaya bir adım daha yaklaştı.

Nibel adlı Twitter kullanıcısının paylaştığı tweet'te God of War Ragnarok'un Kore'de değerlendirmesi yapıldı. Oyun hakkında herhangi bir bilgi içermemektedir, ancak oyunun geliştirme aşamasında oldukça ilerlediği görülüyor.

God of War Ragnarok'un aslında 2021'de piyasaya sürülmesi planlanmıştı, ancak Kratos'un aktörü Christopher Judge, prodüksiyonu geciktirecek bir şekilde yaralanarak oyunun çıkışını erteletti. God of War'un PlayStation 4 ve PlayStation 5'e bu yıl içerisinde çıkması planlanıyor.

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Sony'nin gaming başkanı geçtiğimiz haftalarda paylaştığı videoda oyunun bu yıl çıkacağını bildirdi, ancak birçok Twitter kullanıcısı oyunun bu yıl değil 2023'te çıkacağına inanmaya devam ediyor. Geliştirici Cory Barlog, bu yılın başlarında Ragnarok hakkında bir açıklama yaparak ekipteki herkesin God of War Ragnarok'a kafa yorduğunu bildirdi.

God Of War Ragnarok has been rated by the Korean Ratings Boardhttps://t.co/aIpgqBmqoGpic.twitter.com/hFAZLwU6cD

— Nibel (@Nibellion) May 26, 2022
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Son Dakika Gamegar God of War Ragnarök yayınlanmaya bir adım daha yaklaştı - Son Dakika


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