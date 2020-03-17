Gödekmerdan "Cumhurbaşkanlığı genelgesine uyulmasını talep ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gödekmerdan 'Cumhurbaşkanlığı genelgesine uyulmasını talep ediyoruz' - Son Dakika

Gödekmerdan "Cumhurbaşkanlığı genelgesine uyulmasını talep ediyoruz"

6 saat önce

Sağlık Hak Sen Erzurum Şube Başkanı ve Hak-Sen Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı İlim Gödekmerdan, Cumhurbaşkanlığı genelgesinde verilen kararlar ile ilgili değişiklikler uygulanması için talepte bulunduklarını açıkladı.

Gödekmerdan

Sağlık Hak Sen Erzurum Şube Başkanı ve Hak-Sen Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı İlim Gödekmerdan, Cumhurbaşkanlığı genelgesinde verilen kararlar ile ilgili değişiklikler uygulanması için talepte bulunduklarını açıkladı.


Gödekmerdan "Sağlık Hak Sen Genel Merkezimiz tarafından Sağlık Bakanlığına Yazılı başvuru yapılarak koranavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan Genelgeye aykırı izin düzenlemelerinden vazgeçilerek Cumhurbaşkanlığı genelgesine uyumlu bir düzenlemenin yapılması istenmiştir. Başvuruda, Sağlık Bakanlığının yayınladığı izin yazısında Cumhurbaşkanlığı Genelgesinden farklı olarak yasal mazeretler hariç, hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, dezavantajlı grupların (durumları kurum amirlerinin değerlendirilmesine bırakılmış) idari izin haklarının kaldırıldığı belirtilmiştir. Başvuruda kamu kurum ve kuruluşlarında başta okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanların yıllık izinlerinin kullandırılmasında kolaylık sağlanması adına Bakanlıkça bir düzenleme yapılmamış olup, bu durum her türlü riskle karşı karşıya hizmet vermeye çalışan, salgın ve doğal afet durumunda göreve koşan sağlık çalışanlarının motivasyonunu olumsuz yönde etkilediği, bu zor şartlar altında bir nebze de olsa rahatlamalarının sağlanması için en büyük risk grubunda yer alan ve görevlerini özveri ile ifa eden sağlık çalışanlarının izinlerinin de Cumhurbaşkanlığı Genelgesine uygun hale getirilmesi talep edilmiştir" dedi.


Gödekmerdan açıklamasını şöyle sürdürdü; "Başvurumuzda ASM çalışanlarının performansların askıya alınması talep edilmiş, kriz süresince herhangi bir hak mağduriyetine uğramamaları ve aile sağlığı merkezlerinde halkımıza sağlık hizmeti sunan aile hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarımız virüs salgınına karşı korumasız ve riskli görev yaptıklarından bu konu ile ilgili bakanlığımız ivedilikle tedbir alması ve hizmetlisinden doktoruna kadar tüm sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarında iyileştirme yapılması talep edilmiştir."


Gödekmerdan, halkımızın takdir ettiği sağlık çalışanlarına sorumsuzca şiddet uygulayanların ve uygulamaya çalışanların bir kez daha düşünmesini isteyerek, herkesin korkuyla tedirginlikle Kendisini ailesini eşini çocuklarını annesini babasını düşünerek evine kapanarak önlemini aldığı, bütün devlet kurumlarında izinlerin kullanıldığı ve okulların kapatıldığı bu dönemde sağlık çalışanlarının canlarından ailelerinden eş ve çocuklarından feragat edip ülkemizde bu salgının eradike edilmesi için kendi hayatlarını yok sayıp, gece gündüz demeden bizler için çabalayan sağlık kahramanlarına teşekkür etti. - ERZURUM

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, kendisini eleştiren Fatih Terim'e cevap verdi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
10:29
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı         
10:24
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak         
10:15
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor         
09:17
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı         
09:00
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi         
08:05
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı         
00:42
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde         
00:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 20:37:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gödekmerdan "Cumhurbaşkanlığı genelgesine uyulmasını talep ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]