Gödekmerdan: "Virüsle mücadele etmek şehir eşkiyaları ile mücadeleden daha kolay" - Son Dakika

Sağlık Hak Sen Erzurum Şube Başkanı ve Haksen Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı İlim Gödekmerdan; "Virüsle mücadele etmek şehir eşkiyaları ile mücadeleden daha kolay" dedi

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddet girişiminin, sağlıkta şiddetin nasıl içinden çıkılmaz bir hal aldığını bir kez daha gözler önüne serdiğini söyleyen Gödekmerdan; "Pandemi döneminde bu yaşananlar karşısında, pes doğrusu demek bile hafif kalıyor artık" dedi.

Pandemi sürecinde cana can olmak, şifa dağıtmak için tüm gücüyle halkımıza hizmet veren sağlık çalışanlarının, kendi canlarını korumak için kapı arkasında gövdelerini siper etmelerinin, şiddetin ulaştığı boyutu ve çalışanlar üzerindeki etkisini gösterdiğini belirten Gödekmerdan, "Yaşanan bu korkunç olayı şiddetle kınıyor, insanlıktan nasibini almamış saldırganların en ağır cezaya çarptırılmalarını istiyoruz" diye konuştu. - ERZURUM