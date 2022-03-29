Gödet Barajı'nda artan su miktarı Karaman'da çiftçileri rahatlatacak - Son Dakika

Karaman'da 1990 yılında hizmet vermeye başlayan Gödet Barajı'nın, bu yıl rekor seviyede doluluk oranını yakalaması bekleniyor.

Karaman Ovası'na akan Gödet deresinin üzerine kurulan barajın su tutmaya başlamasıyla kentin bazı mahalleleri sel riskinden kurtulurken tarım arazileri de sulama imkanına kavuştu.

Yıllar içinde vahşi ve bilinçsiz sulamayla barajdaki su miktarı en alt seviyeye inerken, son 10 senede modern sulama sistemleriyle barajın verimliliği her yıl artıyor.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, AA muhabirine, Karaman'ın Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden biri olduğunu belirterek, kış aylarında etkili olan yağışların, barajda su seviyesini artırdığını söyledi.

Ülke genelinde olduğu gibi bu yıl Karaman'da da kış ayının yağışlı geçtiğini ifade eden Bayram, "Karaman'da en son 2016 yılında böyle bir kış yaşamıştık. Sularımız zenginleşiyor. Yağışlar ekonomik olarak zor günler geçiren çiftçimizi memnun ediyor. Beklentilerimiz çoğalıyor. Yer altı sularının çekilmesi sonucu barajdan sulama yapamayan çiftçilerimiz için 2021 yılı çok zor geçmişti." diye konuştu.

Verimli Karaman Ovası'nda en önemli su kaynağının Gödet Barajı olduğunu vurgulayan Bayram, şöyle devam etti:

"2021 yılında yağışların azlığına rağmen rekor denilecek şekilde 105 milyon metreküp suyu yakaladık. Bu barajın açılışından bu yana rekor sayılır. Geçen yıl barajdan 35 milyon metreküp su kullanıldı. Gödet Barajı tam dolduğunda 165 milyon metreküp su alır. Bu sene yağışlar tekrar su miktarını artırdı. Şu an barajda 100 milyon metreküp su bulunuyor. Yani yüzde 60'ı dolu. 32 yıldır Karaman tarımına can veren Gödet Barajı'nda su miktarının, karların erimesiyle 130 milyon metreküpü geçmesini bekliyoruz. Bu çok önemli bir miktar. Yani doluluk oranının yüzde 80'lere ulaşacağını öngörüyoruz. Bu doluluk oranlarına daha önce hiç ulaşılmamıştı. Karaman sulu tarımda öncelikli illerden biri. Karaman'da geçmişte tarımda en çok su, vahşi sulamayla kullanılırken, devletin son yıllarda verdiği teşviklerde artık modern sulama yöntemleri kullanılıyor. Vahşi sulama artık hemen hemen hiç kullanılmamaktadır. Damlama, basınçlı sulama sistemleri kullanılıyor. Suyun kıymetini bilen bir çiftçimiz var."

Bayram, Gödet Barajı'ndan 16 bin hektar tarım alanı sulandığını dile getirerek, "Vahşi sulamada bu rakam 6 bin hektara kadar inebilir." dedi.

Suyun daha verimli kullanılabilmesi amacıyla Gödet Barajı'nda tamamen kapalı sisteme geçilmesi için bir proje hazırlandığını anlatan Bayram, şunları kaydetti:

"Bu proje onaylandı. Yakın zamanda çalışmalar başlayacak. Çiftçimiz suyu verimli kullanıyor ama su sadece sulamayla kaybolmuyor. Su buharlaşıyor, kırık yerlerden kaçıyor, bunlar çoğaltılabilir. Barajdan hariç yer altı kuyularından sulanan binlerce hektar alan var. Bu kuyulardan su elektrikle çekiliyor. Su seviyesi en dibi vurdu. Obruklar oluşmaya başladı. Tamamen kapalı sisteme geçildiğinde tahminen 700 yer altı kuyusu şalter kapatacak. Barajın sulama alanı genişletildiğinde daha çok alan barajdan sulanacak. Yer altı sularımız yükselecek. Geleceğimiz için bir damla suya dahi ihtiyacımız var. 'Bu sene su çok' diye bilinçsiz kullanırsak gelecek yıllarda bunun acısını hep beraber çekeriz."