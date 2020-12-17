GODIVA'da yeni bir dönem başlıyor - Son Dakika

Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren lider global premium çikolata şirketi GODIVA'nın yeni CEO'su, Yıldız Holding'in Strateji ve Büyümeden Sorumlu Başkanı Nurtaç Ziyal Afridi oldu.

Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren lider global premium çikolata şirketi GODIVA'nın yeni CEO'su, Yıldız Holding'in Strateji ve Büyümeden Sorumlu Başkanı Nurtaç Ziyal Afridi oldu. Son iki aydır GODIVA'nın yönetim sürecine nezaret etmekte olan Afridi, ekibiyle birlikte gelecek üç yıllık dönem için oluşturduğu güçlü stratejiyle, dinamik bir çoklu-kanal yapısıyla GODIVA için yeni pazarlama fırsatlarını hayata geçirecek. Yıldız Holding'in Strateji ve Büyümeden Sorumlu Başkanlığı'nın yanı sıra GODIVA Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Nurtaç Ziyal Afridi, ekibiyle birlikte online ve büyük ölçekli market kanallarını da kullanarak GODIVA'nın sevilen çikolatalarını ve çikolatalı ürünlerini daha geniş kitlelerle buluşturmayı, ayrıca mevcut müşterilere yeni ve farklı kanallardan da ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Afridi, iş operasyonlarını bu çerçevede yenileme sürecini yönetecek. Özellikle 2020 yılında şekillenen bu süreçte GODIVA, ağırlıklı olarak godiva.com ve büyük ölçekli market satışları sayesinde müşteri portföyünü önemli ölçüde büyütmeyi başardı.

"Afridi, insan odağıyla çalışmaya ve yeni yeteneklerin gelişimine önem verecek"

Nurtaç Ziyal Afridi'nin yeni görevi konusunda açıklama yapan GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker şunları ifade etti: "İşletme, operasyon ve finans alanındaki kapsamlı uzmanlığını GODIVA yönetiminde bir araya getirecek olan Afridi, insan odağıyla çalışmaya ve yeni yeteneklerin gelişimine önem verecek. Bugüne dek iş geliştirme alanında çok başarılı işlere imza atan Nurtaç Ziyal Afridi'nin yönetiminde GODIVA'nın köklü mirasını korurken geleceğe dönük fırsatları da değerlendireceğine inanıyorum."

"Afridi'nin GODIVA gibi global bir markanın CEO'su olarak atanması son derece mutluluk verici"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker de Nurtaç Ziyal Afridi'nin yeni görevi konusunda görüşlerini şöyle ifade etti: "Yıldız Holding olarak üst yönetim kademelerinde kadın çalışanlarımızın görev almasını arzu ediyor, yıllardır bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Holding'imizin vizyonu ve kurum kültürüyle yetişmiş kadın çalışanlarımızı bu görevlere hazırlamaya, mentorluk programlarıyla kendilerini geliştirmeleri için gerekli ortamı sağlamaya önem veriyoruz. Bu bağlamda, Nurtaç Ziyal Afridi'nin GODIVA gibi global bir markanın CEO'su olarak atanması son derece mutluluk verici bir gelişme. Afridi'ye yeni görevinde başarılar diliyor, başta Murat Ülker olmak üzere, kadın yöneticilere ilişkin programlarımızı destekleyen tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum."

"Beklentileri aşmak için dijital teknolojilerden yararlanmaya odaklanıyoruz"

Nurtaç Ziyal Afridi yaklaşık 95 yıllık ustalık ve uzmanlıkla çikolata üreten, Belçika doğumlu ve dünyaca ünlü premium çikolata markası GODIVA'ya liderlik edecek olmaktan büyük heyecan duyduğunu belirtti. Afridi, GODIVA'yı en güzel hediye olarak gören geleneksel tüketici kitlesinin yanı sıra, kendilerini mutlu edecek bir lezzet arayanların da markaya bağlılığını artırmayı hedefliyor.

GODIVA'nın 1926 yılında Draps ailesinin mutfağında başlayan yolculuğu bugün 100 ülkede yaklaşık 4 milyar tüketiciye ulaşan ikonik bir marka olarak devam ediyor; dünyanın en lezzetli çikolatası dendiğinde akıllara GODIVA geliyor. Bu geleneği korumanın yanı sıra bugünün tüketicilerine de hitap etmeyi amaçlayan Nurtaç Ziyal Afridi, şirketi yeni kanallar ve coğrafyalar üzerinden büyütmeyi, ürün portföyünü genişletmeyi ve dijital kanallar üzerinden müşteri ve tüketici ilişkilerini daha da geliştirmeyi hedefliyor. Afridi ayrıca şunları ifade etti: "Köklü ve etkileyici geçmişimiz, inovasyon tutkumuz, daima en iyi malzemeleri kullanma kararlılığımız sayesinde ürünlerimizi benzersiz bir kaliteyle sunuyoruz. Çok sevilen markamızı çoklu-kanal yaklaşımıyla daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edecek, GODIVA tutkunlarıyla aramızdaki güçlü bağı koruyacak, premium çikolatalarımızın dünyanın her yerinde tüketicilerle buluşmasını sağlayacağız. Tüketicilerimizin ihtiyaçlarını proaktif şekilde öngörebilmek, beklentileri aşmak ve GODIVA'yı akla ilk gelen premium çikolata markası haline getirmek için dijital teknolojilerden yararlanmaya odaklanıyoruz. Şirketimizde çığır açmaya hazırlandığımız bu dönemde böylesine olağanüstü bir ekiple birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyorum."

Nurtaç Ziyal Afridi kimdir?

Nurtaç Ziyal Afridi, Yıldız Holding'in 120'den fazla ülkede 300'ü aşkın markayla global bir Türk şirketine dönüşmesinde önemli bir rol oynadı. Operasyonel deneyiminin yanı sıra, 2008'de GODIVA'nın, 2014'te ise McVitie's, Carr's, Jacobs ve BN (United Biscuits) gibi ikonik markaların satın alım süreçlerini yönetti. 2014'teki satın almanın ardından bu markalar bir araya getirilerek dünyanın en büyük üçüncü bisküvi şirketi olan pladis kuruldu.

Afridi aynı zamanda GODIVA'nın Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda operasyonlarının satışına liderlik etti; Türkiye'nin en hızlı büyüyen gıda perakende zincirlerinden ŞOK Marketler'in ve mağaza sayısı bakımından en büyük ve erişilebilirlik açısından en yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan'ın halka arz süreçlerini yönetti. Üniversite eğitimini pazarlama ve finans alanında İstanbul'da yapan, MBA derecesini ise Almanya'da alan Afridi, Yıldız Holding bünyesine katılmadan önce Accenture ve Arthur Andersen & Co gibi global şirketlerde yönetici olarak görev yaptı. - İSTANBUL