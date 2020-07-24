Godiva'dan bayrama özel ikonik lezzetler - Son Dakika

Godiva, 2020 Bayram Koleksiyonu'nda lezzetlerini birbirinden şık aranjmanlarla müşterilerine sunuyor.

Godiva açıklamasına göre, Kurban Bayramı'nda paylaşmanın mutluluğunu yaşatmayı hedefleyen marka, klasikleşmiş tatları ve sunumlarını müşterilerine sunuyor.

İkonik Gold serisinin bir parçasını oluşturan Gold Bayram Kutusu, markanın en gözde ürünlerinden özel pralin çikolataları bir araya getiriyor.

Sade çikolata sevenlerin tercihi madlen çikolatalar Finesse Supréme kutularında yerlerini alırken fındıklı, fıstıklı, sütlü ve bitter seçenekleriyle çeşitlendirilmiş Napoliten çikolata kutuları her damak zevkine hitap ediyor. Farklı Godiva lezzetlerini buluşturan Bayram Asorti çikolata kutusu ise renkli görünümü ve zengin içeriğiyle mükemmel bir hediye alternatifi niteliği taşıyor.

-Godiva Café'lerden bayrama özel ikramlar

2020 Bayram Koleksiyonu'nun yanı sıra Godiva Café'lerin geniş yiyecek ve içecek yelpazesi de Kurban Bayramı'na tat katıyor.

Godiva şeflerinin ellerinden çıkma nefis dondurma çeşitleri, Belçika çikolatasıyla hazırlanan çilek, lokum gibi paylaşımlık lezzetler, pastalar ve soğuk içecek seçeneklerinin bulunduğu kafelerin tamamında, misafir ve çalışanların sağlığı için Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği hijyen ve güvenlik önlemleri eksiksiz uygulanıyor. Ayrıca Godiva Café'ler, İstanbul ve Ankara'nın belli semtlerinde hijyen kurallarını gözeterek evlere güvenli teslimat da gerçekleştiriyor.

Ayrıca Godiva.com.tr'de satışa sunulan çikolata kutuları da kişisel notlar eşliğinde Godiva tarafından ücretsiz kargo seçeneğiyle hediye olarak gönderiliyor.