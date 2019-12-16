Godiva'dan yeni yıla özel lezzetler

Godiva'nın Harikalar Karnavalı'nda kışa özel yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Yeni yıl için sınırlı sayıda üretilen kek şeklindeki çikolatalar, karnaval temasından ilham alan göz alıcı kutular ve hediye sepetleri koleksiyonda satışa sunuluyor.



Premium çikolatanın global liderlerinden olan Godiva'nın yeni yıl sezonuna özel olarak ürettiği sınırlı sayıdaki çikolata ve hediye koleksiyonları, 19 Kasım itibariyle Godiva mağazalarında ve godiva.com.tr adresinde satışa sunuldu.



Godiva son reklam kampanyasında öne çıkardığı gibi eşsiz lezzetleriyle yeni yıl döneminde de tüketicilerini 'Harikalar Dünyası'nı keşfetmeye davet ediyor. Bu dünyanın renkli bir parçası olan Godiva Harikalar Karnavalı, kış sezonuna özel ambalajların ve lezzetlerin ilham kaynağı oldu. Kış karnavallarının vazgeçilmezi dönme dolaplar, atlı karıncalar, havai fişekler ve ışıltılı çam ağaçları koleksiyonun tüm tasarımlarında göz alıcı bir etki bırakıyor. Cesur desenleri ve canlı renkleri ile bilinen İsveçli sanatçı Lotta Kühlhorn tarafından tasarlanan hediye kutuları, sezonun ruhunu yansıtan kırmızı ve yeşil renklerin yanı sıra Godiva'nın imzası olan altın rengi de kullanılarak hazırlandı. Koleksiyondaki ambalajlara hakim olan özel tasarımda atlıkarınca çizimleri, çam ağaçları, ren geyikleri ve sezonun tüm neşesini yansıtan dönme dolaplar gibi detaylar bulunuyor.



Godiva koleksiyondaki farklı pralin çikolatalarıyla, kışa özel yeni lezzetlerin arayışındaki tüketicilerini de şaşırtacak. Godiva yılbaşı kutuları ikonik pralin çikolatalar ve Godiva'nın imzasını taşıyan trüflerin yanı sıra yeni, sınırlı sayıda üretilen, kek şeklindeki çikolatalar ile dopdolu. Lezzetli bir yılbaşı için ideal, tek lokmalık kek şeklindeki çikolatalar, Godiva'nın baş çikolata şefi Thierry Muret tarafından el işçiliğiyle tasarlandı ve Avrupa'da geleneksel kış tatlarından ilham alınarak oluşturuldu.



Muret, her yeni yılın sıcacık anıları, neşeli yüzleri, ailenizle ve sevdiklerinizle paylaşacağınız hediyeleri de beraberinde getirdiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:



"Yeni yıl için oluşturduğumuz koleksiyonumuzun özel hediyelere dönüşmesi için çok çalıştık. Bu sene, Avrupa'da geçen çocukluğumdan esinlendiğim, geleneksel tadıyla yılın o büyüleyici zamanını bana hissettiren sınırlı sayıda üretilen kek şeklindeki çikolatalarımız için de ayrıca heyecanlıyım."



Sınırlı sayıda üretilen çikolatalara yeni yıl kekleri şekli verildi. - İSTANBUL