Godiva, satış sürecini tamamladı
51 dakika önce
Yıldız Holding, Godiva'nın Japonya, Güney Kore ve Avustralya'daki perakende ve dağıtım operasyonları ile Yeni Zelanda'da pazar geliştirme haklarını MBK Partners'a devretti.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:33
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