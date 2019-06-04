Son Dakika Haberleri: Godiva, satış sürecini tamamladı
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Godiva, satış sürecini tamamladı

51 dakika önce

Yıldız Holding, Godiva'nın Japonya, Güney Kore ve Avustralya'daki perakende ve dağıtım operasyonları ile Yeni Zelanda'da pazar geliştirme haklarını MBK Partners'a devretti.

Godiva, satış sürecini tamamladı, System.String[]
Yıldız Holding, Godiva'nın Japonya, Güney Kore ve Avustralya'daki perakende ve dağıtım operasyonları ile Yeni Zelanda'da pazar geliştirme haklarını MBK Partners'a devretti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:33 
Japonya, Yıldız Holding, Yeni Zelanda, Godiva, Ekonomi
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