Gods Will Fall sistem gereksinimleri

Epic Games'in Gods Will Fall'ı ücretsiz olarak vermesinin ardından Gods Will Fall'ın sistem gereksinimleri merak konusu haline geldi. Peki Gods Will Fall'ın sistem gereksinimleri neler? Gods Will Fall kaç GB? İşte detaylar…
Tanrıların insanlık üzerindeki eziyetli yönetimi binlerce yıldır devam ediyor. Zulüm ve ıstırap üzerine eğilmiş, her erkek, kadın ve çocuktan adanan bir bağlılık yemini ile kör tapınma ile hizmet edilmesini talep etmektedirler. Tanrıların iradesine boyun eğmeyenlere; yavaş ve acımasız bir ölüm bekliyor.
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Gods Will Fall'ı oynayabilmeniz için 7 GB kullanılabilir alan gerekmektedir.
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