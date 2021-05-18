Godzilla Esports Valorant 5. Yıl turnuvası başlıyor! - Son Dakika

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Godzilla Esports Valorant 5. YIl Turnuvası başlıyor. Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden turnuvanın duyurusunu içeren bir görsel paylaştı.

Özge Alkan ve w0xia'nın sunumlarıyla gerçekleştirilecek turnuva yakında başlıyor. Bu turnuvanın bir diğer avantajı ise şampiyon olmanız durumunda Godzilla Esports'u temsil etme hakkı kazanmanız. Bu yüzden kıyasıya rekabete hazır olun!

Turnuvanın son kayıt tarihi 21 Mayıs olarak belirlenmiş. Turnuvanın gerçekleştirileceği tarihler ise 22-23 Mayıs. Turnuvaya kayıt olmak için yapmanız gerekenler ise çok basit. Godzilla Esports'un sosyal medya hesaplarındaki gönderiye gidip başvurunuzu yapabilirsiniz. Ayrıca sayfaya hızlıca ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar dileriz!

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