Godzilla ve Kong önümüzdeki ay PUBG Mobile'a gelecek - Son Dakika
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Godzilla ve Kong önümüzdeki ay PUBG Mobile'a gelecek

26.04.2021 10:20
Godzilla ve Kong önümüzdeki ay PUBG Mobile'a gelecek

Godzilla ve Kong Crossover etkinliğinde PUBG Mobile'a geliyor. PUBG Mobile Crossover etkinliği ne zaman başlıyor?

Godzilla ve Kong önümüzdeki ay PUBG Mobile'a geliyor. Son birkaç gündür PUBG Mobile oynuyorsanız, muhtemelen oyundaki gizemli ayak izlerini, iskelet kalıntılarını ve pençe izlerini görmüşsünüzdür. Bunlar, bilim kurgu filmi "Godzilla vs. Kong" ile ilgili, PUBG Mobile'ın Crossover etkinliği ile alakalıydı.

PUBG MOBILE CROSSOVER ETKİNLİĞİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

PUBG Mobile Twitter'dan, Crossover etkinliğinin 11 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı. Oyunun bu ayın başlarında yayınlanan beta sürümünde gelecek yenilik ile alakalı bazı bilgiler gösterildi. Bu canavarlar sırasıyla Erangel ve Sanhok haritalarına eklendi.

Oyuncular oyuna paraşütle inmeye hazırlandıklarında, titanlar mini haritada görülebilir oluyorlar. Canavarlar haritada dolaşıyor, genellikle binaları yok ediyor ve yollarına takılan oyuncuları eziyorlar. Kong ve Godzilla mermilerden zarar görmezken, bu küçük titanlar onlara ateş edilerek öldürülebiliyorlar.

Kaynak: Playerbros
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Son Dakika Gamegar Godzilla ve Kong önümüzdeki ay PUBG Mobile'a gelecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Godzilla ve Kong önümüzdeki ay PUBG Mobile'a gelecek - Son Dakika
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