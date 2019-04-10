Goethe'nin "Doğu Batı Divanı" Senfonik Olarak Crr'de Sahnelenecek

Dünya edebiyatının önemli yazarlarından Johann Wolfgang Von Goethe
'nin "Doğu - Batı Divanı", yazılmasının 200. yıldönümünde, ilk kez senfonik olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.
"Divan" adlı projenin dünya prömiyeri, 15 Nisan'da şef Hasan Niyazi Tura yönetimiyle Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası ve Pera Ensemble'nin icrasıyla gerçekleşecek.
Konserde, soprano Ayşe Sinem Ekşioğlu, tenor Caner Akın'ın solist olarak, anlatıcı olarak ise bariton Nejat Işık Belen
sahne alacak.
Müzisyen Mehmet Yeşilçay
tarafından bestelenen "Divan", "Goethe'nin Doğu -Batı Divanı'ndan Orkestra, Solistler, Koro ve Türk Müziği Enstrümanları İçin Senfonik Şiirler" başlıklığıyla müzik dünyasına kazandırıldı.
Divan, CRR'de gerçekleşecek dünya prömiyerinin ardından 26 Ekim'de Münih
Filarmoni Orkestrası ile Almanya
'da, 2020'de ise Arapça versiyonu ile Filistin
'in Bethlehem kentinde dinleyiciyle buluşacak.
Goethe tarafından İranlı şair Hafız'ın divanından ilham alarak derlediği "Doğu- Batı Divanı" İslam dünyasının yanı sıra Alman edebiyatı içerisinde de bir başyapıt olarak yer aldı.