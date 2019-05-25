Son Dakika Haberleri: Gof: TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası

Gof: TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası

5 saat önce

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası, Samsun'da başladı.

Gof: TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası, System.String[]
Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası, Samsun'da başladı.

TGF'nin 2019 faaliyet takviminde yer alan ve bu yıl 8'incisi düzenlenen Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası, Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü sahasında start aldı.

Şampiyonaya İstanbul Gençler Golf Akademisi, National BGK, Kemer Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, National AGGA, Bodrum Golf Kulübü, Serik BGA, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Cornelia Golf Kulübü ve Ankara Golf Kulübü'nden 18 yaş altı 60 sporcu katılıyor.
Turnuva, yarın sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:57 Kaynak: AA
Samsun, Türkiye, Aslı Nemutlu, Spor
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