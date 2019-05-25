Gof: TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası

Türkiye
Golf Federasyonu (TGF) Aslı Nemutlu
Türkiye Gençler Şampiyonası, Samsun
'da başladı.
TGF'nin 2019 faaliyet takviminde yer alan ve bu yıl 8'incisi düzenlenen Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası, Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü sahasında start aldı.
Şampiyonaya İstanbul
Gençler Golf Akademisi, National BGK, Kemer
Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, National AGGA, Bodrum
Golf Kulübü, Serik BGA, Samsun Büyükşehir Belediyesi
Golf Kulübü, İzmir
Golf Kulübü, Cornelia Golf Kulübü ve Ankara
Golf Kulübü'nden 18 yaş altı 60 sporcu katılıyor.
Turnuva, yarın sona erecek.