Son Dakika Haberleri: Gofret" Bulundu

Gofret" Bulundu

1 saat önce

Samsun'da 4 gün önce kaybolan "Gofret" isimli golden cinsi köpeği bulan Kamil Uysal, kayıp haberini görünce hemen sahibini arayarak hayvanı teslim etti.

Gofret
Samsun'da 4 gün önce kaybolan "Gofret" isimli golden cinsi köpeği bulan Kamil Uysal, kayıp haberini görünce hemen sahibini arayarak hayvanı teslim etti.

Sefa Cüheroğlu isimli gencin "Gofret" isimli köpeği Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde 4 gün önce kayboldu. Kaybolan köpeği Kamil Uysal isimli genç Canik ilçesi Eski Sanayi Sitesi'nde buldu. Köpeği evine götüren ve yemeğini veren Uysal, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından geçilen kayıp haberini gördü. Uysal, kayıp haberini okuyunca İHA aracılığıyla köpeğin sahibine ulaştı.

Köpeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sefa Cüheroğlu, bu duyarlı davranışı için Kamil Uysal'a teşekkür etti. Yaptığının insanlık görevi olduğunu belirten Kamil Uysal, Cüheroğlu'nun yemek teklifini nazikçe geri çevirdi, bunun yerine arada sırada "Gofret"i ziyaret etme sözü aldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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